Film Lucy Hale: Rolle in weihnachtlicher Liebeskomödie

Lucy Hale - June 2024 - Chanel 17th Annual Tribeca Artists Dinner - NYC - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 11:00 Uhr

Lucy Hale ist Teil der Besetzung von ‚The Twelve Dates of Christmas‘.

Die 36-jährige Schauspielerin wird in der romantischen Weihnachtskomödie wieder mit ihrem ‚Pretty Little Liars‘-Kollegen Ian Harding zusammenarbeiten. Hale wird die Ladenbesitzerin Christina Walker spielen, die ihre Karriere über ihr Liebesleben stellt. In den 12 Wochen vor Weihnachten plant sie, zwölf Dates zu haben, um den Mann ihrer Träume zu finden.

Laut ‚Deadline‘ wird David Lipper bei dem Weihnachtsfilm Regie führen. Lipper und Seth Howard haben gemeinsam das Drehbuch geschrieben, und der Regisseur wird den Film zusammen mit Robert A. Daly Jr. unter ihrem Label Latigo Films auch produzieren. Ryan Winterstern, Richard Alan Reid und Michael Philip werden ebenfalls als Produzenten fungieren, während Jared Einsohn, Carter Jenkins, R. Wesley Sierk III, Audra Gricius, Jina Panebianco, John D. Straley und Nadine De Barro als ausführende Produzenten tätig sein werden.

Hale erzählte kürzlich, wie sie für die Titelrolle in ‚Hannah Montana‘ vorgesprochen hatte, bevor Miley Cyrus gecastet wurde. In ‚Buzzfeeds‘ ‚The Puppy Interview‘ sagte sie: „Oh mein Gott, ich habe für ‚Pitch Perfect‘, ‚Hairspray‘, ‚Hannah Montana‘, ’50 Shades of Grey‘ und ‚The Substance‘ vorgesprochen.“