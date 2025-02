Film Lucy Liu: Ihre ‚Old Guy‘-Filmfigur erlebt einige „schmerzhafte“ Momente

Lucy Liu - November 2024 - Famous - Red One New York City Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2025, 11:00 Uhr

Lucy Liu verriet, dass es „schmerzhaft“ gewesen sei, als sie einen Teil des Drehbuchs für ‚Old Guy‘ las.

Die 56-jährige Schauspielerin spielt an der Seite von Christoph Waltz die Rolle der Anata in der neuen Actionkomödie über den alternden Auftragskiller Danny (Waltz), der ein junges Wunderkind ausbilden muss.

Obwohl ihre Figur ihrer Meinung nach „die Fähigkeit hat, sich an bestimmte Szenarien anzupassen“, gab es für sie auch einige „schmerzhafte“ Momente in der Geschichte. Liu erklärte in einem Gespräch mit ‚ScreenRant‘: „Ich denke, dass sie anpassungsfähig genug ist. Sie ist bisschen so wie ein Chamäleon und das war sie schon immer.“ Lucy fügte hinzu, dass ihre Filmfigur in eine Situation gerät, in der sie glaubt, dass sie mit einem Arzt in Belfast eine Zukunft hat, jedoch erkennen muss, dass sie nur eine „Art Beilage“ ist: „Es ist schmerzhaft und es tut weh.“ In dem neuen Film ist Anata keine Killerin, sondern einfach eine alte Freundin von Danny. Die Darstellerin habe es zudem „so einfach“ gefunden, mit ihren Co-Stars zu arbeiten, weil sie sich am Set so frei gefühlt habe.