Stars Luke Hemsworth hatte ‚viel Bromance‘ bei ‚The Terminal List: Dark Wolf‘

Luke Hemsworth August 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2025, 18:06 Uhr

Luke Hemsworth hatte eine „Menge Bromance“ mit Chris Pratt und Taylor Kitsch.

Der 44-jährige Schauspieler war begeistert, mit dem ‚Guardians of the Galaxy‘-Star an ‚The Terminal List: Dark Wolf‘ zu arbeiten. Er lobte seinen Co-Star jetzt als „sehr großzügigen Schauspieler“, mit dem er viel Spaß hatte.

Im Gespräch über Pratt, Co-Star Taylor Kitsch und Serien-Co-Schöpfer Jack Carr sagte Hemsworth gegenüber dem ‚People Magazine‘ bei der Premiere in New York: „Es ist eine Ehre, einfach nur neben ihnen zu stehen. Diese Typen sind auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Sie sind meine Idole.“ Er bezeichnete Chris Pratt als einen „sehr großzügigen Schauspieler“ und fügte hinzu: „Er gibt dir den ganzen Raum – er ist sehr kooperativ. Er ist sehr offen dafür, an Dingen zu arbeiten.“ Weiter schwärmte er über seinen Kollegen: „Ich schwärme gerade, weil er einfach der liebenswerteste Mensch ist, der er sein könnte ist. Es ist ekelhaft. Am Set gab es eine Menge Bromance.“ Hemsworth erklärte auch, dass er schon immer ein großer Fan von Kitsch gewesen sei, während Pratt „offensichtlich Teil der Familie“ sei. Er fügte hinzu: „Wir sind alle auf die eine oder andere Weise Teil der Marvel-Familie.“

Das Trio verbrachte während des Drehs viel Zeit miteinander, auch außerhalb des Sets, beim Sport und in der Freizeit. Hemsworth fügte hinzu: „Man verbringt den Großteil des Tages im Backstagebereich und lernt so das Privatleben aller ziemlich genau kennen.“ Gemeinsam in einer fremden Stadt zu sein habe die drei Schauspieler, die die gemeinsamen Folgen in Budapest und Wien gedreht haben, allein schon aus Notwendigkeit zusammengeschweißt. „Wir haben viel Padel gespielt, ja. Es war sehr, sehr wettbewerbsorientiert.“