Stars Lupita Nyong’o: Heute steht sie zu ihrem Akzent

Bang Showbiz | 20.09.2024, 09:49 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, dass es ihr jahrelang schwerfiel, sich mit ihrer Stimme anzufreunden.

Lupita Nyong’o hatte jahrelang mit der Art und Weise, wie sie spricht, zu kämpfen.

Die 41-jährige Schauspielerin, die ihren Durchbruch mit der Rolle der misshandelten Plantagenarbeiterin Patsey in Steve McQueens Film ‚12 Years a Slave‘ feierte, wurde in Mexiko geboren und wuchs hauptsächlich in Nairobi, Kenia, auf. In den letzten 20 Jahren lebte sie allerdings in den USA.

In der ersten Folge ihres neuen Podcasts ‚Mind Your Own‘ spricht sie darüber, dass sie schon immer eine „komplizierte Beziehung“ zu ihrer Stimme gehabt habe: „Um diesen Podcast erstellen zu können, musste ich mich erst einmal mit meiner Stimme anfreunden. Ich habe mit mir selbst einen Pakt geschlossen, dass ich lernen würde, so amerikanisch zu klingen, dass mir eine Schauspielkarriere sicher wäre. Denn offensichtlich kannte ich in Film und Fernsehen nicht sehr viele Leute mit kenianischem Akzent. Dafür gab es einfach keinen Markt.“

Vor Beginn der Pressetour für den 2013 erschienenen Film ‚12 Years a Slave‘ habe sie ihre Publizisten angerufen und gesagt: „Ich habe beschlossen, dass ich ab morgen zu meinem ursprünglichen Akzent zurückkehren werde. Ich möchte die Botschaft vermitteln, dass es genug ist, eine Afrikanerin zu sein“. Lupita fügt hinzu: „Sie hatten mich noch nie mit einem kenianischen Akzent sprechen hören.“

Die Schauspielerin verrät, dass ihre Mutter die Entscheidung unterstützt habe: „Sie sagte: ‚Dein Akzent ist repräsentativ für deine Lebenserfahrung‘. Das gab mir Trost, dass ein Akzent aus deinem Leben kommt… und genau wie Haut und Haare kann er sich ändern und das ist okay.“

Über ihre Stimme sagt die Darstellerin außerdem: „Ich glaube, dieser Akzent heißt Lupita! Ich weiß nicht, wer außer mir ihn für sich beanspruchen könnte.“