Stars Lzzy Hale erinnert sich an Ozzy Osbournes ‚emotionales‘ Abschiedskonzert

Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs at British Summer Time in Hyde Park, London - 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2025, 09:00 Uhr

Lzzy Hale genoss es, Teil von Ozzy Osbournes letztem Konzert zu sein. Ein solches Event werde es nie wieder geben.

Lzzy Hale genoss es, Teil von Ozzy Osbournes letztem Konzert zu sein.

Der Black Sabbath-Frontmann starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren – nur zwei Wochen nach seinem letzten Auftritt mit der ikonischen Band, an dem auch zahlreiche große Namen aus der Musikbranche beteiligt waren. Dazu gehört auch Lzzy, die immer wieder emotional wird, wenn sie an das Abschiedskonzert im Villa Park in Birmingham denkt.

„Es gab einen Moment, als wir alle klatschten und weinten, und er versuchte, aus diesem Thron aufzustehen, versuchte aufzustehen“, erinnerte sich die 41-jährige Halestorm-Sängerin jetzt im Gespräch mit ‚People‘. „Das ist die Schönheit der Musik. Ich wette, er konnte in diesem Moment fliegen. Ich glaube, das war genau so, wie er dieses Kapitel beenden wollte.“

Das ‚Back to the Beginning‘-Konzert beinhaltete Auftritte von Künstlern wie Yungblud und Metallica, und Lzzy bezweifelt, dass ein solches Event jemals wiederholt werden könnte. „Alle weinten und hatten Tränen in den Augen, aber mit den größten Lächeln auf ihren Gesichtern. Ozzy war einfach bis zum Ende hungrig. Er gab alles und wir waren so: ‚Oh mein Gott!'“ Alle Teilnehmenden Künstler waren laut Lzzy „auf derselben Wellenlänge“ und aus den gleichen Gründen Teil des legendären Auftritts gewesen. „Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder so etwas erleben werden.“