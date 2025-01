Musik Mac Miller: Kurzfilm zu ‚Balloonerism‘ geplant

Mac Miller casual March 2017 Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 17:00 Uhr

Der Nachlass von Mac Miller wird einen animierten Kurzfilm in den Kinos veröffentlichen, der das bevorstehende posthume Album des verstorbenen Stars, ‚Balloonerism‘, begleitet.

Am Freitag (17. Januar) wird das zweite posthume Album des Rappers erscheinen, mit einem seltenen Auftritt seines Alter Egos Delusional Thomas auf dem Track ‚Transformations‘, während SZA auf ‚DJ’s Chord Organ‘ zu hören ist. Nun wurde bekannt, dass ein gleichnamiger Film – unter der Regie von Samuel Jerome Mason – vor der Veröffentlichung des Albums weltweit in den Kinos gezeigt wird.

Die Animation „folgt einer Gruppe von Schulfreunden, die durch die Musik einer Akkordorgel in den Schatten verstrickt und in die Schattenwelt katapultiert werden“. Vom „Schildkrötenpanzer der Zeit verschlungen, müssen sie durch die Abgründe des Erwachsenseins stapfen“. An einem einzigen Abend, am Mittwoch (15. Januar), wird der Film in den USA gezeigt, mit weiteren Vorführungen in Städten wie London, Dublin, Paris, Auckland, Melbourne, Sydney und Toronto am Donnerstag (16. Januar).

Die Tickets kosten in den USA 5 Dollar, um die zuvor veröffentlichte Lead-Single ‚5 Dollar Pony Rides‘ zu reflektieren. Die offizielle Trackliste für das verlorene Album, das zur gleichen Zeit wie Mac Millers Mixtape ‚Faces‘ aus dem Jahr 2014 entstand, wurde letzte Woche von seiner Familie veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde in einem Trailer angekündigt, der während Tyler, the Creator’s Camp Flog Gnaw Festival in Los Angeles im November ausgestrahlt wurde.