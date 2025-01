Musik Mac Miller: Posthum-Album Balloonerism dreht sich um Liebe und Tod

Mac Miller - Lollapalooza Sao Paulo 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2025, 11:30 Uhr

Der Rapper singt in seinem zweiten posthum veröffentlichten Album über Liebe und Tod.

Mac Miller rappt in seinem zweiten posthum veröffentlichten Album ‚Balloonerism‘ über Liebe und Tod.

Der verstorbene Star, der im Jahr 2018 einer versehentlichen Überdosis erlag, hinterließ mehrere unveröffentlichte Songs, die zeitgleich zu seinem Mixtape ‚Faces‘ um das Jahr 2014 herum entstanden waren. Die Nachlassverwalter des Rappers entschlossen sich jetzt dazu, die Tracks doch noch auf den Markt zu bringen. Auf dem neuen Album ist ein nachdenklicher Mac zu hören, der sich mit tiefgreifenden Themen wie Liebe und Tod beschäftigt – was in Anbetracht seines frühen Todes noch viel bedeutsamer wirken mag als ursprünglich angenommen.

Die LP wird von einem animierten Kurzfilm begleitet, der von Samuel Jerome Mason produziert wurde. Der Streifen war bereits vor der Veröffentlichung der Platte im Kino zu sehen und ist seit kurzem auf Prime Video erhältlich. Songs des Albums waren bereits in den vergangenen Jahren ungeplant an die Öffentlichkeit geraten. Da das Projekt für Mac Miller jedoch besondere Bedeutung gehabt haben soll, entschloss sich seine Familie dazu, die Lieder noch einmal gesammelt auf einer LP zu releasen. In einem Statement stand zu lesen: „Wir glauben, dass diese Kollektion sowohl die Bandbreite seines musikalischen Talents als auch seine Furchtlosigkeit als Künstler darstellt.“