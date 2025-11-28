Stars Macaulay Culkin: Er hasst es, von Fans berührt zu werden

Macaulay Culkin attends the world premiere of Zootopia 2 World Premiere LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 18:00 Uhr

Macaulay Culkin hasst es, von Fans berührt oder angefasst zu werden und hat eigene „Regeln“ entwickelt, um sich sicher zu fühlen.

Der 45-jährige ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Star steht seit den 1990er-Jahren im Rampenlicht und hat seitdem gelernt, sich aus unangenehmen Situationen zu befreien und übermäßig aufgeregte Fans ruhig zu bremsen.

„Ich habe im Laufe der Jahre eine Menge Tricks gelernt“, verriet er jetzt gegenüber ‚Deadline‘. Wenn jemand etwas von ihm wolle, das er nicht geben wolle, beende er das Gespräch einfach: „Ich sage: ‚Schön, dich kennenzulernen‘, und gehe los. Dann ist das Gespräch vorbei, bevor die Person es merkt.“ Er sagte, manche Fans müssten „ausgebremst“ werden und dass er inzwischen gelernt habe, klar Grenzen zu setzen: „Ich kann sagen: ‚Ich bin damit fertig‘ oder ‚Das ist unangemessen‘.“ Sicherheit sei für ihn das Wichtigste.

„Ich habe Regeln für mich: Folge mir nicht auf die Toilette. Das hasse ich. Mach das nicht“, sagte Culkin weiter: „Tu das nicht vor meinen Kindern.“ Er mache Fans deutlich, wenn Grenzen überschritten würden: „Ich mag es nicht, berührt oder angefasst zu werden. Manche Leute merken es nicht … ich weiß, sie sind im Moment gefangen, aber ich habe Regeln.“

Culkin sprach kürzlich auch darüber, dass er seine Kinder vom Starrummel fernhält. Er hat zwei Söhne mit seiner Partnerin, ‚Hotel Zack und Cody‘-Schauspielerin Brenda Song, und sagte, er wolle „kein Nepo-Baby großziehen“. In der YouTube-Show ‚Hot Ones‘ erklärte er: „Meine Kinder haben keine Ahnung, dass Brenda und ich berühmt sind.“ Wenn die Kinder ihre Mutter im TV sehen, reagieren sie unbeeindruckt. Sein Sohn habe einmal gesagt: „Eines Tages will ich ein Mädchen heiraten, das so hübsch ist wie London Tipton.“ Culkin sagte, er sei froh, dass seine Kinder sich nicht vom Promistatus der Eltern beeindrucken ließen: „Ich will nicht, dass sie in all dem untergehen.“