Film Macaulay Culkin ist offen für ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Fortsetzung – und hat schon eine Idee parat

Bang Showbiz | 26.11.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler kann sich vorstellen, wieder in seine berühmte Rolle zu schlüpfen.

Macaulay Culkin hat eine Idee für eine ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Fortsetzung im Kopf.

Der 45-jährige Schauspieler – der als Kinderstar in dem Weihnachtsklassiker von 1990 und dessen Fortsetzung ‚Kevin – Allein in New York‘ von 1992 als Kevin McCallister berühmt wurde – hat betont, dass er nicht „komplett allergisch“ darauf reagiere, erneut in seine bekannteste Rolle zu schlüpfen.

Während seiner ‚A Nostalgic Night with Macaulay Culkin‘-Tour sagte er: „Ich hatte da so eine Idee. Ich bin entweder Witwer oder geschieden. Ich ziehe ein Kind groß und all das. Ich arbeite wirklich hart und schenke nicht genug Aufmerksamkeit, und das Kind ist deswegen ein bisschen sauer auf mich – und dann werde ich ausgesperrt.“ Culkin erläuterte: „[Kevins Sohn] lässt mich nicht rein … und er ist derjenige, der die Fallen für mich stellt.“

Der geplante Film würde im Grunde die „feuchten Banditen“ Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) durch Kevin selbst ersetzen, da „das Haus eine Art Metapher“ für die Beziehung zwischen dem erwachsenen Kevin und seinem Sohn sei. Culkin fügte hinzu: „[Kevin muss] irgendwie wieder ins Herz seines Sohnes gelassen werden. Das ist das nächstliegende Elevator Pitch, das ich habe. Ich bin nicht komplett allergisch dagegen – wenn es das Richtige ist.“

Obwohl Culkin nur in den ersten beiden Filmen zu sehen war, umfasst die Reihe mittlerweile sechs Filme. ‚Wieder allein zu Haus‘ (1997) war der erste Streifen ohne die ursprüngliche Besetzung. Auch Regisseur Chris Columbus und Komponist John Williams waren nicht mehr beteiligt. Darauf folgte 2002 ein eigenständiges Sequel, ‚Kevin – Allein gegen alle‘, in dem Figuren aus den ersten beiden Filmen von anderen Schauspielern gespielt wurden.

Ein weiterer Film – ‚Allein zu Haus: Der Weihnachts-Coup‘ – erschien 2012, während Disney+ die Reihe 2021 mit einem eigenständigen Nachfolger namens ‚Nicht schon wieder allein zu Haus‘ neu belebte. Letzterer Film zeigte unter anderem Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea und Kenan Thompson. Außerdem kehrte Devin Ratray als Buzz McCallister aus den ersten beiden Filmen zurück.