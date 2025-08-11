Stars Machine Gun Kelly: Er glaubt, dass er zum Teil ein Alien ist

Machine Gun Kelly - Today Show 2025 - Ryan Billings / Everett Collection/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 11:00 Uhr

Der Sänger glaubt, dass er zum Teil ein Außerirdischer sei.

Machine Gun Kelly glaubt, dass er zum Teil ein Außerirdischer sei.

Der ‚Don’t Let Me Go‘-Künstler, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, betonte, dass er nicht glaube, dass sein Alter „existiert“ und habe andere Anzeichen bemerkt, die auf seine mögliche außerirdische Herkunft hindeuten könnten.

Der Musiker erklärte in einem Interview in der ‚Watch What Happens Live‘-Talkshow: „Es ist schon komisch, Alter. Ich weiß nicht, ob mein Alter … ich weiß nicht, ob es existiert. Ich kenne mich nicht gut aus. Wenn meine Haut aufreißt, dann heilt sie sehr schnell.“ Machine Gun Kelly fügte hinzu, dass er sich schon oft gefragt habe, ob seine Mutter einmal „von der Erde verschwunden“ gewesen sei. Der Sänger sagte: „Es gibt einfach Dinge, bei denen ich mich frage: ‚Wer ist mein Vater?‘ Weißt du? Ich habe meine Mutter gefragt. Ich sagte: ‚Warst du irgendwann einmal verschwunden? Von der Erde verschwunden? Immer ein großes, schlankes Wesen, das …‘ Sie erzählte mir, dass sie sich irgendwann einmal so fühlte, als wäre sie entführt worden.“ Während seines Auftritts in der Show am Sonntag (10. August) lachte MGK, der mit Emma Cannon die 16-jährige Casie und mit Megan Fox die vier Monate alte Saga hat, zudem über die jüngsten Spekulationen, dass er mit seiner alten Freundin Sydney Sweeney zusammen sei.