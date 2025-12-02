Stars Madonna kritisiert Donald Trump für ‚absurdes‘ Schweigen am Welt-AIDS-Tag

Madonna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 14:00 Uhr

Die Pop-Ikone übt heftige Kritk am US-Präsidenten und seiner Regierung, weil sie den Welt-AIDS-Tag ignoriert haben.

Madonna kritisiert Donald Trump dafür, den Welt-AIDS-Tag nicht anzuerkennen.

Die Sängerin ging am Montag (1. Dezember) hart mit dem US-Präsidenten und seiner Regierung ins Gericht, weil sie zu dem internationalen Aktionstag, der der Sensibilisierung für die AIDS-Pandemie gewidmet ist, geschwiegen hatten.

In einem Instagram-Post schrieb der Musikstar: „Heute ist Welt-AIDS-Tag. Seit vier Jahrzehnten wird dieser Tag weltweit von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten anerkannt, weil Millionen von Menschen vom HIV-Ausbruch betroffen sind.“ Die ‚Material Girl‘-Interpretin fügte hinzu: „Menschen haben Liebhaber, Ehemänner und Ehefrauen, Freundinnen und Freunde, Mütter, Töchter und Kinder an diese tödliche Krankheit verloren, für die es immer noch keine Heilung gibt.“

Anschließend drückte Madonna ihre Enttäuschung über das Schweigen der Trump-Regierung aus. Es ist das erste Mal, dass die US-Regierung den Tag seit seiner Einführung 1988 nicht würdigt. „Donald Trump hat angekündigt, dass der Welt-AIDS-Tag nicht länger anerkannt werden sollte. Es ist eine Sache, Bundesbeamte anzuweisen, diesen Tag nicht zu begehen, aber die Öffentlichkeit zu bitten, so zu tun, als hätte es ihn nie gegeben, ist lächerlich, absurd, undenkbar“, schimpfte die 67-Jährige.

Madonna schrieb weiter: „Ich wette, er hat nie zugesehen, wie sein bester Freund an AIDS starb, seine Hand gehalten und gesehen, wie das Blut aus seinem Gesicht wich, als er im Alter von 23 seinen letzten Atemzug tat.“ Ihre eigene Liste an „Menschen, die ich kannte, liebte und an AIDS verloren habe“, sei „ziemlich lang“.

Die Queen of Pop ergänzte: „Ich bin sicher, viele von euch können das nachempfinden.“ Madonna wies darauf hin, dass es noch immer keine Heilung für AIDS gibt. „Menschen sterben immer noch daran“, betonte sie. Sie weigere sich zu akzeptieren, „dass diese Menschen umsonst gestorben sind“. Abschließend kündigte die Sängerin an: „Ich werde den Welt-AIDS-Tag weiterhin ehren, und ich hoffe, ihr tut es mit mir.“