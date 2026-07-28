Musik Tate McRae löst mit mysteriösen Plakaten und Teasern vor Festivalwochenende Fanrausch aus

Tate McRae - Avalon - Los Angeles - We Can Survive Concert -October 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 19:00 Uhr

Tate McRae hat ihre Fangemeinde in den Detektivmodus versetzt, nachdem sie eine Reihe rätselhafter Hinweise veröffentlicht hatte, die auf etwas Großes hindeuten könnten.

Chicago erwachte zu einer Welle handgezeichneter Plakate mit vier verschiedenen Bildern der Sängerin. Jedes davon machte auf ihre bevorstehenden Auftritte bei Osheaga und Lollapalooza aufmerksam – doch ein winziges Detail brachte die Gerüchteküche erst richtig zum Brodeln.

Auf den Plakaten waren außerdem die Zahlen „10 1“ zu sehen – eine Kombination, die Fans sofort als möglichen Hinweis auf eine Enthüllung am 1. Oktober interpretierten. Da weder Tate noch ihr Team eine Erklärung abgaben, explodierten die Spekulationen in den sozialen Medien. Die Plakate tauchten nur wenige Stunden auf, nachdem Tate online ein schlichtes Fotoshooting veröffentlicht hatte, versehen mit der Bildunterschrift: „Montreal, Chicago. Bis bald.“

Die eleganten Bilder – ein deutlicher Kontrast zum auffälligen Look ihrer ‚So Close to What‘-Ära und der ‚Miss Possessive Tour‘ – überzeugten viele Fans davon, dass sie still und heimlich ein völlig neues Kapitel einläutet. Dann folgte ein TikTok-Video. Tate veröffentlichte einen verspielten Clip vom selben Fotoshooting und scherzte: „Hi, ich bin Tate McRae und ihr schaut den Disney Channel.“ Das genügte, um den Kommentarbereich ins Chaos zu stürzen. Fans schrieben begeistert „TM4 kommt!“ und analysierten jedes einzelne Bild nach möglichen Hinweisen.

Ob Tate damit eine neue Single, den Start einer Albumkampagne oder etwas völlig anderes andeutet, bleibt bislang ein Geheimnis. Der Zeitpunkt hat die Vorfreude jedoch weiter angeheizt. Am 1. August wird sie das Osheaga-Festival in Montreal als Headlinerin anführen, bevor sie am darauffolgenden Tag beim Lollapalooza in Chicago auftritt.

Tate ist dafür bekannt, neue Musik erstmals beim Lollapalooza zu präsentieren. Im vergangenen Jahr hörten Fans dort ihren Song ‚It’s ok I’m ok‘ zum ersten Mal live. Das Album ‚So Close to What‘ aus dem Jahr 2025 – mit der Hitsingle ‚Sports Car‘ – erreichte weltweit Spitzenplätze in den Charts.