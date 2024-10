Musik Madonna: Sie arbeitet an ihrem neuen Album

Madonna - Live in Rio - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2024, 13:45 Uhr

Die Künstlerin arbeitet mit dem Musikproduzenten an ihrem neuen Album.

Madonna arbeitet mit dem Musikproduzenten Stuart Price an ihrem neuen Album.

Die Sängerin hatte mit Price an ihrem gefeierten Album ‚Confessions on a Dance Floor‘ aus dem Jahr 2005 sowie an ihrer ‚Celebration‘-Tournee gearbeitet, wobei das Duo erneut im Aufnahmestudio an dem ersten Album der Musikerin seit ‚Madame X‘ aus dem Jahr 2019 arbeiten wird.

Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Stuart ist zugeschrieben worden, dass er Madonna dabei geholfen hat, mit ihrem Album ‚Confessions‘ wieder zu ihrer alten Form zurückzufinden, daher ist es für sie enorm aufregend, erneut mit ihm arbeiten zu können. Diese Platte ist unglaublich und Madonna ist gespannt, was sie sich einfallen lassen können. Es ist fünf Jahre her, seit sie ‚Madame X‘ veröffentlichte, das ein Konzeptalbum war, und Madonna ist bereit dazu, einige neue Songs aufzunehmen. Die Zusammenarbeit mit Stu auf ihrer Tournee hat den Funken neu entfacht.“ Die 66-jährige Künstlerin bestätigte in einer Reihe von Posts auf ihrem Account auf Instagram, dass sie mit Price in seinem Heimstudio in London zusammenarbeitete, wo sie auch Schnappschüsse von sich und ihrem Freund Akeem Morris mit ihren Fans teilte, wie sie Chelsea am Wochenende im Premier-League-Spiel gegen Brighton in Stamford Bridge anfeuerten.