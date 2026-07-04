Musik Madonna spricht über Spannungen mit ihrer Tochter

Madonna and Lourdes Leon AKA Lola at Paris Fashion Week - Getty - September 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2026, 14:16 Uhr

Madonna spricht über Spannungen mit ihrer Tochter.

Madonna und ihre Tochter Lourdes „Lola“ Leon haben nach eigenen Angaben viele „Spannungen“ in ihrer Beziehung erlebt.

Die 67-jährige Popikone und ihre 29-jährige Tochter arbeiteten gemeinsam an dem Song ‚The Test‘, der auf Madonnas neuem Album ‚Confession II‘ erschienen ist. Lola verriet, dass die Idee zur Zusammenarbeit von ihr kam, weil sie Themen ansprechen wollte, „über die nie gesprochen wird“. Im Gespräch mit Bob the Drag Queen bei ‚iHeartRadio‘ und ‚TikTok LIVE Premiere With Madonna‘ sagte sie: „Es war meine Idee. Zwischen uns gibt es unglaublich viel unausgesprochene Liebe, aber auch viele Spannungen und Gefühle, die sich nur schwer in Worte fassen lassen, weil sie so emotional sind. Ich dachte, dass Kunst vielleicht der einfachste Weg wäre, darüber zu sprechen. Das war schon immer etwas, das meine Mutter und mich verbunden hat.“

Madonna bezeichnete den gemeinsamen Schreibprozess als „einen sehr magischen Moment“ und erklärte, dass beide dabei „verletzlich sein mussten“. Im Song ‚The Test‘ setzt sich Madonna damit auseinander, wie ihr weltweiter Ruhm das Leben ihrer Tochter beeinflusst hat. In der ersten Strophe singt sie sinngemäß: „Kleiner Stern, ich wollte dich auf ein Podest stellen. Du hast nie darum gebeten, ständig im Rampenlicht zu stehen. Ich habe nicht bedacht, wie sehr dich das belasten könnte. Ich wünschte, ich hätte den Schmerz erkannt, den ich verursacht habe. Mein Schmetterling wurde immer beobachtet.“

Die ersten Worte des Liedes spielen auf Madonnas Song ‚Little Star‘ aus dem Jahr 1998 an, den sie kurz nach Lolas Geburt ihrer Tochter widmete. In der zweiten Strophe beschreibt Lola den Einfluss ihrer Mutter auf ihr Leben: „Eine sanfte Hand, die nach mir greift. Du bist der Grund für mein Sein – dafür, was ich möchte, wie ich aussehe, was ich trage und was ich anziehe. Ich folge den Spuren dessen, was du geschaffen hast, finde aber trotzdem meinen eigenen Weg.“ Im Refrain singt Madonna zunächst darüber, dass andere Menschen „uns immer wieder auf die Probe stellen wollten“ und sie manchmal das Gefühl habe, „auf deinen Spuren zu laufen“. Später antwortet Lola: „Ich weiß, dass sie uns auf die Probe stellen wollten. Ich bin nicht dieselbe, wenn ich nur in deinem Schatten stehe. Manchmal wünschte ich, ich könnte dich vervielfachen. Aber ich weiß, dass du überall um mich bist.“

Erst kürzlich verriet Madonna den eigentlichen Hintergrund des Songs. Im Gespräch mit dem ‚Interview Magazine‘ sagte sie: „Lola kam auf mich zu und schlug vor, gemeinsam einen Song zu schreiben – als Möglichkeit, unsere Beziehung zu heilen.“