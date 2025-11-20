Musik Maisie Peters veröffentlicht ‚Say My Name In Your Sleep‘

Maisie Peters – JUN 22 – BANG Showbiz - Capital's Summertime Ball with Barclaycard BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 14:00 Uhr

Maisie Peters hat die erste von zwei Kollaborationen mit Marcus Mumford aus ihrem kommenden Album ‚Say My Name In Your Sleep‘ veröffentlicht.

Die 25-jährige Singer-Songwriterin hat den Titelsong ihres kommenden dritten Studioalbums vorgestellt, der von Daphne du Mauriers gotischem Roman ‚Rebecca‘ aus dem Jahr 1938 inspiriert ist.

Peters verriet, dass eine „magische und gespenstische“ Atmosphäre sie und den Frontmann von Mumford and Sons umgab, als sie den zarten Song in Peter Gabriels Real World Studios in Wiltshire aufnahmen. Peters, die den Song gemeinsam mit Mumford geschrieben und produziert hat, sagte in einem Statement: „‚Say My Name In Your Sleep‘ ist ein Song über das Verfolgen und Verfolgtwerden. Es geht darum, die Vergangenheit – die Person, die man geliebt hat – ständig im Blick zu behalten, obwohl man alt und reif genug ist, um zu wissen, dass es nicht richtig war, und ihr alles Gute zu wünschen. Es geht darum, dass man tief im Herzen noch einen winzigen, geheimen Teil hat, der hofft und betet, dass sie an einen denken – nur ein bisschen, nur wenn es dunkel ist, nur wenn sie diesen Song im Radio hören. Es geht darum, widerwillig loszulassen, aber deinen Schatten einen Moment zu lange verweilen zu lassen.“

Maisie, die bei Ed Sheerans Gingerbread Man Records unter Vertrag steht, fügte hinzu: „Es war einer der ersten Songs, die Marcus und ich zusammen in den Real World Studios im tiefen Winter geschrieben haben – dort lag etwas Magisches und Unheimliches in der Luft, und ich glaube, das hat sich definitiv in diesem Song niedergeschlagen.“