Stars Mandy Moore: „Total am Boden zerstört“ wegen schweren Waldbränden in Los Angeles Mandy Moore verkündete, dass sie „total am Boden zerstört“ sei, nachdem ihre Nachbarschaft bei den schweren Waldbränden in Los Angeles niederbrannte. Die 40-jährige Schauspielerin erzählte, dass sich das Eaton-Feuer, das etwa 30 Meilen östlich des Feuers in Pacific Palisades liegt, schnell in ihrer Nachbarschaft ausgebreitet habe, und teilte herzzerreißende Bilder von den zerstörten Gebäuden in […]