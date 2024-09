Musik Måneskin: Kein Band-Aus trotz Soloprojekte

Maneskin - LACMA Art + Film Gala 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2024, 14:00 Uhr

Måneskin sollen „noch nicht fertig“ sein, nachdem Frontmann Damiano David und Bassistin Victoria De Angelis ihre Soloprojekte ankündigten.

Die Fans der Band waren besorgt, nachdem die beiden Mitglieder der Musikgruppe, die durch Thomas Raggi und Ethan Torchio komplett ist, ihre Nebenprojekte verkündet hatten, was jedoch nicht das Ende der ‚Wanna Be Your Slave‘-Band bedeutet.

Victoria, die in der vergangenen Woche ihre Solo-Debütsingle ‚GET UP B****! (Shake Ya A**)‘ herausbrachte, verriet in einem Interview gegenüber ‚NME‘: „Wir haben unsere Tournee gerade vor ein paar Wochen beendet und sie ist fantastisch gelaufen, also haben wir jetzt nur einen kleinen ‚Chill-Moment‘, aber natürlich sind wir noch nicht fertig.“ Auf dem neuen Song der Musiker ist auch die brasilianische Popsängerin Anitta zu hören. Victoria erzählte, wie es zu der Kollaboration kam und fügte hinzu: „Ich habe ihr einfach die Demo geschickt, die ich aufgenommen hatte, und ich dachte mir: ‚Ich habe diesen Track, ich denke, dass es geil wäre, wenn du mit dabei wärst‘, und sie schickte mir den Track nach einer Woche. Ich bin im Flugzeug gewesen und habe ihn mir mit dem kleinen WLAN, das ich gekauft hatte, heruntergeladen, und ich dachte mir nur, ‚Ahh‘ und habe im Flugzeug mit meinem Hintern gewackelt. Ich liebe Anitta, sie ist so krass, also ist es die perfekte Zusammenarbeit gewesen.“