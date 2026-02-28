Stars Marc Terenzi: So steht Freundin Priscilla zu seinen Kindern

Marc Terenzi - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2026, 11:00 Uhr

Die Immobilienmaklerin spricht offen über die vier Kinder des Sängers.

Marc Terenzis Freundin Priscilla DiLaura äußert sich mit herzlichen Worten über seine Kinder.

Der Sänger ist seit Juni 2025 mit der Immobilienmaklerin liiert. Ihre Beziehung machten sie im Dezember öffentlich. Bei einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, wie Priscilla zu Marcs Nachwuchs steht. Daraufhin erklärte das Model: „Ich weiß, wie sensibel dieses Thema ist. Familie ist etwas sehr Persönliches, deswegen begegne ich seinen Kindern mit viel Respekt und Achtsamkeit.“

Priscilla äußerte viel Lob für Marcs Bande: „Ich finde, sie gehen ihren eigenen Weg sehr stark, und das verdient Anerkennung.“ Der US-Amerikaner hat insgesamt vier Kinder. Sohn Tyler (22) und Tochter Summer (19) stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Sarah Connor. Aus zwei weiteren Beziehungen hat er die jüngeren Kinder Emma und Brady.

Bei der Fragerunde wurde Priscilla außerdem gefragt, wie ernst ihr die Beziehung mit Marc sei. „Natürlich meine ich es ernst“, stellte sie klar. Sie sei kein Mensch für halbe Gefühle. „Ich bin sehr romantisch, und wenn ich mich für jemanden entscheide, dann mit ganzem Herzen“, betonte die Schauspielerin.

Der Altersunterschied von rund 20 Jahren spielt für das Paar keine Rolle. Im Interview mit ‚Bild‘ schwärmte der Ex-Dschungelkönig im Dezember: „Sie bringt eine Ruhe und Lebenserfahrung mit, die mich beeindruckt. Sehr klug, elegant und unglaublich diszipliniert.“ Was Marc besonders an seiner Liebsten schätzt: Priscilla trinkt keinen Alkohol. „Das passt perfekt zu dem Leben, das ich mir heute aufgebaut habe“, erklärte er. Der Musiker hatte lange mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen und ließ sich nach der Trennung von Verena Kerth in einer Entzugsklinik behandeln.