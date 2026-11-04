Stars Marco Schreyl spricht offen über spätes Coming-out

Marco Schreyl - March 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 14:00 Uhr

Der ehemalige DSDS-Moderator zeigt sich überrascht, dass die Öffentlichkeit anscheinend nichts von seiner Homosexualität wusste.

Marco Schreyl hat sich erst mit 49 Jahren öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt.

2023 hatte der Moderator in seinem Buch ‚Alles gut? Das meiste schon!‘ erstmals über seine Liebe zu einem Mann gesprochen. Im Podcast ‚Zwischen den Zeilen‘ wollte Bettina Böttinger nun von ihm wissen, ob sich dieser Schritt wie eine „große Befreiung“ angefühlt habe. Schreyls Antwort fiel überraschend aus: „Es ist einfach passiert.“ Er habe sich gedacht: „Ich bin 50 und wer nicht checkt, dass ich nicht verheiratet, nicht an eine Frau vergeben bin, nicht über mein Privatleben intensiv rede …“

Schreyls Lebensumstände hätten seine sexuelle Orientierung offensichtlich gemacht. „Wer dann nicht checkt, dass ich dann wohl schwul bin, der hat wohl seine Birne zwischen den Schultern nicht an der richtigen Stelle“, sagte er. Bereits mit 15 oder 16 Jahren habe sich der TV-Star zum ersten Mal in einen Mitschüler verliebt. Damals fühlte er sich jedoch verunsichert. „Aber dann hat mich das fast verstört, dass ich so einen Klassenkameraden ganz toll finde“, schilderte Schreyl rückblickend.

Es sei ein langer Prozess gewesen, die eigene Sexualität nicht länger als etwas zu betrachten, das er verbergen müsse. Dabei habe er durchaus mit sich selbst gehadert. „Ich habe mich für mich geschämt an mancher Stelle – obwohl ich mich nicht schlimm fand“, erklärte Schreyl. Diese Erfahrung habe ihn lange begleitet, bevor er einen selbstverständlichen Umgang mit seiner Homosexualität entwickeln konnte.

Auch seine Erfahrungen als Moderator von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ kamen im Podcast zur Sprache. Damals habe Dieter Bohlen wiederholt Bemerkungen gemacht, die sich vermutlich auf Schreyls Homosexualität bezogen. Heute würde der 52-Jährige anders darauf reagieren und selbstbewusster Grenzen setzen. Rückblickend bedauere er, dass ihm diese Haltung damals noch nicht gelungen sei.