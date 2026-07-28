Stars Marcus Mumford erklärt ‚unglaubliche‘ Begegnung mit Kendrick Lamar in Unterwäsche

BST Hyde Park 2026 - Mumford and Sons - Marcus Mumford - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 19:00 Uhr

Marcus Mumford war „verblüfft“, als Kendrick Lamar sich bei einem Treffen hinter der Bühne „bis auf seine Unterwäsche“ auszog.

Der Mumford-and-Sons-Star erzählte, dass er nach einem Auftritt des Rappers beim Bonnaroo Music Festival in Tennessee einmal zu einem Gespräch in dessen Garderobe gebeten wurde. Marcus war sprachlos, als Kendrick während ihres Gesprächs begann, seine Kleidung auszuziehen.

Bei einem Auftritt im Podcast ‚SmartLess‘ erklärte Marcus: „Als ich ganz ausdrücklich hinter die Bühne eingeladen wurde, war das nach Kendrick Lamars Auftritt beim Bonnaroo. Es kam eine Botschaft von ganz oben herunter, dass Kendrick mich gerne sehen würde.“ Und wenn Kendrick rufe, dann gehe man natürlich hin, denn er sei „der König“. Er fügte hinzu: „Er zog fast seine gesamte Kleidung aus, als ich hereinkam. Es war unglaublich. Ich dachte nur: Was für ein Selbstbewusstsein, zu sagen: ‚Ja, komm nach der Show nach hinten. Genau in dem Moment ziehe ich alle meine Klamotten aus, bin nur noch in meiner Unterwäsche, und dann unterhalten wir uns.'“ Marcus ergänzte, der Star habe „echtes Selbstvertrauen“ und „wahres Charisma“ gehabt.

Erst kürzlich schilderte Marcus‘ außerdem eine ganz andere Seite seines Lebens, nämlich die abseits des Showgeschäfts – darunter der Gemüseanbau gemeinsam mit seiner Schauspieler-Ehefrau Carey Mulligan. Im Podcast ‚Dish‘ von Nick Grimshaw und Angela Hartnett verriet Marcus, dass das Paar einen großen Teil seiner Lebensmittel selbst produziert, weil es sich einem nachhaltigen Lebensstil verschrieben habe. Auf die Frage, ob er eigenes Gemüse anbaue, antwortete Marcus: „Ja. Wir bauen Stangenbohnen, Radieschen und Butternusskürbisse an. Wir essen eine Menge Kürbis. Ich liebe Kürbis. Es sind die Sachen, die weniger Pflege brauchen.“ Der Grund dafür ist, dass das Paar manchmal längere Zeit weg sei. „Dann kommen wir zurück und plötzlich wachsen überall Radieschen. Dann essen wir eben ein paar Wochen lang nur Radieschen. Aber es ist wirklich erstaunlich, was man mit einem relativ kleinen Stück Erde alles machen kann.“ Nur beim organisatorischen Teil sei er nicht besonders gut.

Marcus, der gemeinsam mit der ‚Promising Young Woman‘-Darstellerin Carey zwei Häuser besitzt, ein Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert in Devon und einen Wohnsitz in London, kocht gern für Gäste bei sich zu Hause. Er verriet außerdem, dass Taylor Swift die berühmteste Person sei, für die er jemals gekocht habe. Besonders begeistert sei sie von seinem Spezialgericht gewesen: einem Blumenkohlsalat. Er sagte: „Der ist ziemlich gut. Inzwischen haben wir ihn wirklich perfektioniert. Gerösteter, fast schon verbrannter Blumenkohl, dazu Pinienkerne, Feta, auf einem Bett aus Spinat und Avocado. Dann einfach Balsamico und Olivenöl.“ Er fügte hinzu: „Taylor Swift war bei uns zu Gast und hat Aufnahmen gemacht. Ihr hat der Salat so gut geschmeckt.“ Die Sängerin kam gegen Ende der Pandemie zu Marcus Mumford auf den Bauernhof, als sich dieser in einer „Blumenkohl-Ära“ befand: „Seitdem hat sie das Rezept übernommen und nennt ihn den ‚Mumford-Salat‘.“