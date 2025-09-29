Stars Margot Robbie leidet am Hochstapler-Syndrom

Margot Robbie - September 2025 - Famous - A Big Bold Beautiful Journey European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 18:00 Uhr

Die Schauspielern räumt ihre große Angst ein, plötzlich ohne Hollywood-Karriere dazustehen.

Margot Robbie lebt in ständiger Angst, dass sie ihre Hollywood-Karriere verlieren könnte.

Die australische Schauspielerin zählt zu den größten Filmstars der Welt, leidet allerdings am Hochstapler-Syndrom. Deshalb befürchtet sie ständig, ihre glanzvolle Karriere könne plötzlich verschwinden.

Im Interview mit der Zeitung ‚Daily Mirror‘ gab sie preis: „Gab es jemals einen Moment, in dem ich dachte, jetzt ist alles sicher? Nein. Ich denke jedes Mal: ‚Oh Gott, alles wird mir genommen, ich darf das nie wieder machen, das ist das letzte Mal.'“ Margot räumte ein: „Ich bekomme jedes Mal eine absolute Glaubenskrise: ‚Was mache ich hier?‘ Ich flippe jedes Mal völlig aus. Ich gebe mir so viel Mühe, das ist klar.“

Die 35-Jährige erklärte, dass sie so große Angst davor habe, ihre Hollywood-Karriere zu verlieren, dass sie sogar darauf verzichtete, in ihrem neuen Film ‚A Big Bold Beautiful Journey‘ an der Seite von Colin Farrell ihren australischen Akzent zu verwenden. „Unser Regisseur hat mich tatsächlich gefragt: ‚Willst du das in deinem australischen Akzent spielen?‘ Es ist so lange her, dass ich mit meinem australischen Akzent gespielt habe – ich habe Angst, dass ich es gar nicht mehr kann. Seit ‚Nachbarn‘ habe ich das nicht mehr gemacht, und inzwischen nutze ich Akzente eher, um mich in einer Figur zu verstecken“, enthüllte sie.

Eigentlich hatte die blonde Schönheit geplant, sich nach dem Blockbuster ‚Barbie‘ (2023) eine Auszeit vom Rampenlicht zu nehmen. Doch das Drehbuch zu ‚A Big Bold Beautiful Journey‘ und ihr Co-Star Colin Farrell lockten sie zurück. Die Schauspielerin, die im Oktober 2024 gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley einen Sohn bekam, verriet: „Als ich wusste, dass Colin dabei ist – ich wollte schon immer mit ihm arbeiten –, da hatte ich das Gefühl, dass das etwas Magisches werden könnte. Und das wollte ich auf keinen Fall verpassen.“