Film Maria Bakalova: Ihre ,Guardians of the Galaxy Vol. 3’-Rolle war ein Geheimnis

Maria Bakalova - The Apprentice ’ - Headline Gala during the BFI London Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2025, 16:00 Uhr

Maria Bakalova wusste nicht, dass sie für die Rolle des Weltraumhundes Cosmo im Rennen war, als sie für ,Guardians of the Galaxy Vol. 3‘ vorsprach.

Die 28-jährige Schauspielerin lieh dem Hund in dem 2023 erschienenen Blockbuster des Marvel Cinematic Universe ihre Stimme, obwohl Filmemacher James Gunn und Casting-Direktorin Sarah Finn die Rolle, für die sie vorsprach, zunächst geheim hielten.

Die Darstellerin verriet in einem Interview mit ,Collider‘: „Ich bekam dieses Vorsprechen, ohne zu wissen, wofür ich vorsprach, da es nicht geschrieben stand, so etwas wie ‚Es wird ‚Guardians of the Galaxy‘ oder ‚Es wird ein Hund’ sein. Nichts davon. Ich habe einfach ein Vorsprechen gemacht, bei dem ich etwas mit, sagen wir, hohem Energieaufwand machen musste. Dann war der nächste Schritt ein Zoom-Vorsprechen mit Sarah und James, und dann sah ich, dass das ein Hund ist. Ich dachte mir: ‚Okay. Das ist interessant. Soll ich auf allen Vieren laufen? Was mache ich?‘ Und er hat mich von Anfang an sehr gut unterstützt.“ Der ,The Apprentice‘-Star lobte Gunn in den höchsten Tönen und sagte, der Regisseur sei „vom Vorsprechen bis zum Ende unglaublich“ gewesen: „Ich war ein Fan von ‚Guardians of the Galaxy‘. Ich habe mich dadurch sehr besonders gefühlt, weil ich finde, dass James genau das so brillant macht. Er erfindet Geschichten über diese Außenseiter, es sind Charaktere, die nirgendwo hingehören, aber auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt sind.“