Stars Mariah Carey: An Weihnachten will sie jedermanns Freundin sein

Mariah Carey - Global Citizen Festival 2022 - Kristin Callahan/Everett Collection/Everett/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2024, 14:01 Uhr

Die 55-jährige Sängerin findet es großartig, dass sie so ein großer Teil der Weihnachtszeit ist.

Die 55-jährige Sängerin landete vor vielen Jahren mit ‚All I Want For Christmas Is You‘ einen absoluten Megahit, der seitdem während der Feiertage bei den meisten Radiostationen auf und ab läuft. Dass sie für viele Menschen ein essentieller Bestandteil des Weihnachtsfestes ist freut Mariah laut eigener Aussage sehr. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Best‘ erklärte sie: „Ich bin dafür sehr dankbar. Die Feiertage sind eine wundervolle Zeit, aber sie können für einige Menschen auch eine schwierige Zeit sein. Ich gebe einfach mein Bestes, um Leute glücklich zu machen und ihnen eine besinnliche Stimmung zu verschaffen, egal, was bei ihnen im Leben gerade so los ist. Ich sehe mich selbst als Freundin für alle, die an den Feiertagen eine Freundin brauchen.“

Die ‚Hero‘-Interpretin wird ihr Weihnachtsfest dieses Jahr gemeinsam mit ihren 13-jährigen Zwillingen Moroccan und Monroe im US-amerikanischen Luxusskigebiet Aspen verbringen. Zu den Weihnachtstraditionen ihrer Familie gehört unter anderem ein Ausflug in die schneebedeckte Landschaft. „Wir machen das jedes Jahr, wir schießen draußen im Schnee Polaroid-Fotos voneinander und dann hängen wir sie an den kleinen Baum, den wir im Erdgeschoss aufgestellt haben. Es ist so süß. Wir haben immer ein paar davon“, berichtet sie.