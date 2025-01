Stars Marilyn Manson: Er kommt um S*x-Klagen herum

Bang Showbiz | 25.01.2025, 15:23 Uhr

Marilyn Manson ist „sehr zufrieden“, dass er nicht wegen sexuellen Übergriffs und häuslicher Gewalt angeklagt wird.

Der 56-jährige Rocker – der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt – war von zwölf Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt worden. Am Freitag (24. Januar) gab der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, Nathan Hochman, jedoch bekannt, dass die Behörde keine Anklage erheben werde, nachdem eine vierjährige Untersuchung durchgeführt wurde. Die Missbrauchsvorwürfe seien „nicht über jeden vernünftigen Zweifel hinaus“ beweisbar und andere Ansprüche haben bereits die Verjährungsfrist überschritten.

Der Staatsanwalt sagte in einer Erklärung: „Wir haben festgestellt, dass die Vorwürfe der häuslichen Gewalt außerhalb der Verjährungsfrist liegen, und wir können die Vorwürfe sexuellen Übergriffs nicht über jeden vernünftigen Zweifel hinaus beweisen. Wir erkennen den Mut und die Widerstandsfähigkeit der Frauen an, die sich gemeldet haben, um Berichte abzugeben und ihre Erfahrungen zu teilen, und wir danken ihnen für ihre Kooperation und Geduld während der Untersuchung. Obwohl wir in dieser Angelegenheit keine Anklage erheben können, erkennen wir an, dass der Mut der beteiligten Frauen dazu beigetragen hat, ein größeres Bewusstsein für die Herausforderungen der Überlebenden von häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen zu schaffen.“

Nach der Bekanntgabe erklärte Mansons Anwalt, Howard King, dass der Star „sehr zufrieden“ mit der Nachricht sei. Er sagte in einer Erklärung: „Wir sind sehr zufrieden, dass nach einer gründlichen und unglaublich langen Prüfung aller tatsächlichen Beweise der Bezirksstaatsanwalt zu dem Schluss gekommen ist, was wir von Anfang an wussten und gesagt haben – Brian Warner ist unschuldig.“ Mansons ehemalige Verlobte, Evan Rachel Wood, ist eine der Frauen, die den 56-jährigen Rocker des sexuellen Übergriffs beschuldigten. Sie betonte, dass es kein „Verfallsdatum“ für Vorwürfe von Gewaltverbrechen geben sollte, und unterstrich, dass sie „stolz“ auf alle Anklägerinnen sei, dass sie sich geäußert haben.