Musik MARINA: Sie veröffentlicht die Titelliste ihres neuen ‚Princess of Power‘-Albums

Bang Showbiz | 23.04.2025, 14:00 Uhr

MARINA veröffentlichte die Titelliste ihres kommenden Albums ‚Princess of Power‘.

Die 39-jährige Sängerin, die zuvor unter dem Namen Marina and the Diamonds Musik herausbrachte, wird am 6. Juni ihr sechstes Studioalbum auf den Markt bringen.

Die Künstlerin gab jetzt die 13 Songs bekannt, die den Nachfolger ihres 2021er Albums ‚Ancient Dreams in a Modern Land‘ bilden. Dazu gehören die Lieder ‚Rollercoaster‘, ‚Metallic Stallion‘, ‚Je Ne Sais Quoi‘, ‚Everybody Knows I’m Sad‘, ‚I 3 U‘ und ‚Final Boss‘. Die Singles ‚Cuntissimo‘, ‚Cupid’s Girl‘ und ‚Butterfly‘ haben ihr Live-Debüt beim Coachella-Festival gefeiert. MARINA hatte vor Kurzem angedeutet, dass sie sich auf dem Album „ihrer Angst vor der Liebe“ gestellt habe. Die Sängerin erzählte in einem Gespräch mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Wir treffen eine Marina, die ihr Herz nicht mehr so ​​sehr verbirgt. Ich glaube, dass mich dieses Album unter anderem deshalb so befreiend berührt hat, da ich mich meiner Angst vor der Liebe wirklich gestellt habe.“ Die Musikerin erklärte zudem, dass ‚Princess of Power‘ mehr von ihrem Inneren widerspiegelt als ihre früheren Platten: „Vielleicht haben mich andere als mutige Energie wahrgenommen. Innerlich hatte ich immer Mühe damit, ich selbst sein zu dürfen.“