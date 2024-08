Stars Marius Müller-Westernhagen: Weitere Konzerte abgesagt

Marius Mueller-Westernhagen - Berlin, 09.01.2018 - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2024, 15:14 Uhr

Der Sänger hat derzeit mit einem Infekt zu kämpfen. Teile seiner Tournee mussten deshalb gecancelt werden.

Marius Müller-Westernhagen sagt weitere Konzerttermine ab.

Der legendäre Sänger wollte zum Anlass seines 75. Geburtstages unter dem Motto „75Live“ auf große Freilichttournee gehen. Allerdings hat Westernhagen offenbar seit längerem mit einem schweren Infekt zu kämpfen, der ihn bereits vor einigen Tagen dazu zwang, seine Auftritte in Mönchengladbach und Coburg zu canceln. Nun meldete sich der ‚Willenlos‘-Interpret erneut mit schlechten News bei seinen Fans: Auch die Konzerte in Dresden und Halle werden abgesagt.

In einem Statement auf Instagram steht zu lesen: „Leider müssen die Konzerte von Marius Müller-Westernhagen am Elbufer in Dresden und auf der Peißnitzinsel in Halle aufgrund des noch hartnäckigen viralen Infekts des Künstlers auf ärztlichen Rat abgesagt werden.“ Besonders ärgerlich für Fans: „Nachholtermine wird es leider nicht geben, Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.“ Laut der Mitteilung soll Westernhagen am 30. August aber bereits wieder auf der Bühne stehen: „Weitere Konzerte der 75 Live Tournee sind von der Absage nicht betroffen und können voraussichtlich wie geplant stattfinden. Künstler, Management und Veranstalter bedauern die Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans.“