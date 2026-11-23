Stars Mark Hamill schwärmt von ‚wunderbarem‘ Harrison Ford

Harrison Ford - Captain America Brave New World - Getty - Disney - Marvel BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 10:00 Uhr

Mark Hamill hat seinen ehemaligen Schauspielkollegen Harrison Ford in höchsten Tönen gelobt.

Mark Hamill ist voll des Lobes für seinen langjährigen Kollegen Harrison Ford.

Der 75-jährige Schauspieler stand gemeinsam mit der 84-jährigen Hollywood-Legende für die ‚Star Wars‘-Filmreihe vor der Kamera. Hamill, der als Luke Skywalker in der ursprünglichen Trilogie berühmt wurde, erinnerte sich im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ an die Zusammenarbeit und fand dabei besondere Worte für seinen Kollegen. „Er ist überhaupt nicht eingebildet“, betonte Hamill.

Besonders beeindruckt habe ihn Fords Herangehensweise an die Geschichte, die von George Lucas geschrieben und inszeniert wurde. Ford habe nicht nur seine eigene Rolle und deren Entwicklung im Drehbuch verstanden, sondern sich mit dem gesamten Skript auseinandergesetzt. Er habe sogar die Rollen und Handlungsstränge der anderen Figuren gekannt.

Hamill erklärte, dass Regisseur George Lucas nicht unbedingt dafür bekannt gewesen sei, mit Darstellern ausführlich über die Motivation oder Hintergrundgeschichten der Charaktere zu sprechen. „Deshalb habe ich oft mit Harrison darüber gesprochen, um George nicht damit zu behelligen“, erklärte der Darsteller. Abschließend fasste Hamill seine Wertschätzung zusammen: „Er ist wunderbar und einfach ein wirklich netter Mensch.“

Die beiden Schauspieler sind seit Jahrzehnten befreundet. Obwohl sie sich inzwischen nicht mehr besonders häufig sehen, hat sich an ihrer Vertrautheit nichts geändert. „Wenn wir uns treffen, ist es genau so, wie es beim letzten Mal war. Ich kann die langjährigen Freunde, mit denen ich eine solche Beziehung habe, an einer Hand abzählen“, sagte Hamill.

Auch Anthony Mackie, der an der Seite von Ford in ‚Captain America: Brave New World‘ spielte, zeigte sich überrascht von der unkomplizierten Art des Hollywood-Stars. Im Gespräch mit ‚E! News‘ verriet der 48-Jährige, dass Ford viel bodenständiger gewesen sei, als er erwartet hatte. „Normalerweise zieht sich ein großer Filmstar an einem Filmset mit seinen Freunden zurück und spricht nicht mit dir. Aber wann immer die Besetzung und die Crew zusammenkamen, gesellte sich Harrison zu uns, entspannte sich mit uns wie ein ganz normaler Mensch und aß diese furchtbaren Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwiches“, schilderte Mackie.