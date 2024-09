Musik Blink-182: Acht neue Songs nächsten Monat Blink-182 veröffentlichen ‚One More Time… Part 2‘ nächsten Monat mit acht neuen Songs. Die ‚All The Small Things‘-Band – bestehend aus Tom DeLonge, Mark Hoppus und Travis Barker – haben Pläne für eine erweiterte Version ihres Albums von 2023 angekündigt. Die neue Single ‚All In My Head‘ wird am Freitag (23. August) erscheinen. Das komplette […]