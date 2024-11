Sie sind Nachbarn Martha Stewart über Ryan Reynolds: „Er ist nicht so lustig“

Martha Stewart kennt Ryan Reynolds privat, da sie Nachbarn sind. (paf/spot)

SpotOn News | 02.11.2024, 18:31 Uhr

Martha Stewart hat ihren Nachbarn Ryan Reynolds entgegen der Wahrnehmung durch seine Filmrollen als "nicht so lustig" bezeichnet. Statt mit ihm, würde die Moderatorin lieber Zeit mit George Clooney verbringen.

Ryan Reynolds (48) ist Martha Stewart (83) zufolge kein lustiger Zeitgenosse abseits der Kameras. Die Moderatorin musste bei der Bilt-Rewards-Rateshow "Rent Free" herausfinden, mit welchen drei Promis die Befragten am meisten Spaß beim gemeinsamen Abhängen hätten. Nachdem sie Snoop Dogg (58) als einen der Stars erriet, brachte sie Reynolds' Namen ins Spiel. "Er ist wahrscheinlich auf der Liste, nur weil er sich in seinen Filmen verhüllt und man sein Gesicht nicht sieht – Ryan Reynolds, ist er einer von denen?", fragte sie. Vor der Antwort des Bilt-CEOs Ankur Jain (34) ergänzte sie: "Und wollen Sie etwas wissen? Im wirklichen Leben ist er nicht so lustig. Nein, er ist nicht so lustig. Er ist sehr ernst." Sie dürfte es wissen, schließlich kennt sie den Schauspieler privat.

"Er kann lustig auftreten, aber er ist nicht lustig"

Nachdem Reynolds auf dem zweiten und Taylor Swift (34) auf dem ersten Platz enthüllt wurde, fragte der Host, ob Stewart die Reihenfolge ändern würde. Die TV-Persönlichkeit antwortete, sie "würde Ryan von der Liste streichen". Auf die überraschte Reaktion von Jain erklärte sie: "Er ist ein guter Schauspieler. Er kann lustig auftreten, aber er ist nicht lustig. Vielleicht kann er wieder lustig spielen."

Scherzend führte sie dann aus, sie werde "Ärger bekommen", da Reynolds ihr Nachbar sei. Statt dem "Deadpool & Wolverine"-Star sehe sie George Clooney (63) auf der Liste, mit dem "man wirklich gut abhängen" könne. Wie Brad Pitt (60) befand sich der Schauspieler jedoch im Gegensatz zu Stewarts Vermutungen nicht in den Top drei der Befragten.

Dokumentation zeigt Stewarts Lebensweg

Am 30. Oktober erschien die Netflix-Dokumentation "Martha", die den Lebensweg der Fernsehköchin nachzeichnet. Mit dem Trailer zum Film machte sie Schlagzeilen. In dem Clip räumte Stewart nämlich ein, ihren Ex-Mann Andrew Stewart betrogen zu haben. Wie sie "Today" zufolge in der Dokumentation ausgeführt haben soll, hatte sie "eine sehr kurze Affäre mit einem sehr attraktiven irischen Mann".

Die Autorin war mit Andrew Stewart von 1961 und 1990 verheiratet. Nach fast drei Jahrzehnten Ehe soll ihr Mann die Scheidung eingereicht haben. "Ich war 40 Jahre alt. Ich war wunderschön. Ich war eine begehrenswerte Frau, aber er behandelte mich wie einen Ausgestoßenen", zitierte "Today" sie.