Stars Martin Short und Steve Martin: Hochzeitsgeschenk für Selena Gomez

Martin Short, Selena Gomez and Steve Martin - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2025, 14:00 Uhr

Die beiden Schauspieler deuten ein 'perfektes Hochzeitsgeschenk' für Selena Gomez an.

Martin Short und Steve Martin haben das „perfekte Hochzeitsgeschenk“ für Selena Gomez.

Die 33-jährige Sängerin und Schauspielerin heiratet den Musikproduzenten Benny Blanco (37) und ihre ‚Only Murders In The Building‘-Co-Stars verrieten, dass sie große Pläne für die Hochzeit haben, obwohl sie scherzten, dass sie nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen wurden. Im Gespräch mit ‚Extra‘ witzelte Steve: „Erstens sind wir nicht eingeladen… aber wir werden mit Fallschirmen landen, Handmikrofone dabei haben und etwas machen.“ Martin fügte hinzu: „Absolut! Und wisst ihr, ich mache ein Medley, das, nun ja, von Songs, die nicht nominiert wurden… aber, äh, ich wurde auch noch nicht gefragt.“

Selena wurde außerdem gefragt, was das perfekte Hochzeitsgeschenk von dem Comedy-Duo wäre. Ihre Antwort: „Das ist das Geschenk, ehrlich gesagt.“ Währenddessen behauptete Steve an Martin gewandt: „Ich habe das perfekte Hochzeitsgeschenk und wir werden es ihnen zusammen geben.“ Die erfolgreiche Mord-Mystery-Comedy-Serie geht in die fünfte Staffel und Selena gestand, dass sie es sehr genossen hat, mit den legendären Comedy-Schauspielern zu arbeiten. Sie verriet gegenüber ‚E! News‘: „Ich bin so glücklich, dass ich nun schon fünf Jahre mit Steve und Marty arbeite. Es macht so viel Spaß, ich fühle mich sehr glücklich und gesegnet.“

Inzwischen scherzte Steve, dass er viel über Selenas Leben lernt, indem er in den Medien über sie liest. Er erklärte: „So viel ist in ihrem Leben passiert, selbst als Außenstehender, aber auch als Insider im Flur – ich meine hinter der Bühne, abseits der Kamera, im Flur, im Umkleideraum. Das Leben hinter der Kamera ist, nun ja… wir kennen sie und wir lesen über sie. Also müssen wir alles zusammenfügen!“ Benny und Selena bestätigten ihre Beziehung im Dezember 2023 und gaben ein Jahr später ihre Verlobung bekannt.