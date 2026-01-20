Film Matt Damon: Dieser Film von Christopher Nolan brachte ihn zum Weinen

Matt Damon attend The RIP World Premiere NY - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2026, 14:00 Uhr

Der Schauspieler hat mit dem Regisseur bereits an mehreren Projekten gearbeitet - dieses ist ihm besonders nahe gegangen.

Matt Damon musste beim Lesen des ‚Interstellar‘-Drehbuchs weinen.

Der Hollywood-Star spielte in Christopher Nolans Sci-Fi-Blockbuster von 2014 den feigen Astronauten Dr. Mann. Für ‚Die Odyssee‘ arbeitete er kürzlich erneut mit dem Regisseur zusammen. Nun erklärte Damon, dass ‚Interstellar‘ sein Lieblingsfilm von Nolan sei – wegen seiner emotionalen, familiären Themen.

Im Interview mit ‚Collider‘ verriet der 55-Jährige: „Die Wahrheit ist, ich liebe sie alle. ‚Interstellar‘ habe ich mir noch einmal angesehen, als er wiederveröffentlicht wurde.“ Damals wie heute habe ihn der Film tief bewegt. „Ich erinnere mich daran, wie ich das Drehbuch gelesen habe und in Tränen ausbrach, weil es um einen Vater geht, der das Leben seiner Tochter verpasst, und meine eigenen Kinder waren damals noch klein. Dieser Gedanke war so furchteinflößend für mich, dass es mich sehr berührt hat“, gestand Damon. „Dieses Gefühl hatte ich wieder, als ich den Film ein Jahrzehnt später sah. Er hat mich wirklich sehr bewegt.“

In Nolans kommendem griechischen Mythologie-Blockbuster übernimmt der Schauspieler die Hauptrolle des Odysseus. Der Film – basierend auf Homers gleichnamigem Epos – folgt dem König von Ithaka auf seiner Heimreise nach dem Fall Trojas, bei der er Monstern, Göttern und den Folgen seiner eigenen Entscheidungen begegnet.

Währenddessen kämpfen seine Frau Penelope (Anne Hathaway) und sein Sohn Telemachus (Tom Holland), um ihr zerfallenes Königreich zu schützen, während sie auf den Mann warten, der vielleicht nie zurückkehrt. Weitere Rollen in ‚Die Odyssee‘ werden von Robert Pattinson, Zendaya, Jon Bernthal, Charlize Theron und Elliot Page gespielt. Deutscher Kinostart ist der 16. Juli 2026.