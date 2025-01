Film Joel McHale: Rolle in ,Scream 7‘ Joel McHale hat sich der Besetzung von ,Scream 7‘ angeschlossen. Berichten von ,The Hollywood Reporter‘ zufolge wird der 53-jährige ,Yellowjackets’-Schauspieler in dem kommenden Horrorfilm die Rolle des Mark Evans spielen, den Ehemann von Neve Campbells Charakter Sidney Prescott. Dies deutet darauf hin, dass der Charakter des Detective Mark Kincaid, gespielt von Patrick Dempsey in ,Scream […]