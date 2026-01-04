Stars Matthew Perrys Grab erhält neue Gedenktafel

Matthew Perrys Grab wurde mit einer Anspielung auf ‚Friends‘ versehen.

Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Chandler Bing in der beliebten Sitcom bekannt war, starb im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an einem Unfalltod durch Ertrinken infolge der akuten Wirkung von Ketamin. Nun wurde an einem zuvor unmarkierten Abschnitt eines Mausoleums im Forest Lawn Memorial Park – Hollywood Hills in Los Angeles – eine Gedenktafel angebracht. Fotos, die von ‚Entertainment Weekly‘ veröffentlicht wurden – das Magazin merkte an, dass die Wand noch am 25. November unbeschriftet war –, zeigen eine Tafel mit der Inschrift: „Matthew Langford Perry, 19. August 1969 – 28. Oktober 2023.“ Darunter folgt ein kurzer Epitaph, der auf die Comedyserie Bezug nimmt. Er lautet schlicht: „Much Loved – Friend.“ Die sterblichen Überreste des ’17 Again‘-Stars befinden sich in einem privaten, offenen Mausoleumsbereich des Friedhofs mit dem Namen Sanctuary of Treasured Love. Das Grab seines ‚The Whole Nine Yards‘-Co-Stars Michael Clarke Duncan, der 2012 verstarb, liegt nur wenige Schritte entfernt. Auch Carrie Fisher und ihre Mutter Debbie Reynolds ruhen an einer gemeinsamen Grabstätte gleich um die Ecke. Im Sanctuary of Treasured Love befinden sich außerdem die Gräber von Bette Davis, Liberace, Ronnie James Dio und Freddie Prinze.

Im vergangenen Monat wurde Matthews Arzt Salvador Plasencia zu 30 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis sowie zu einer Geldstrafe von 5.600 Dollar verurteilt, nachdem er sich in vier Anklagepunkten der Verteilung von Ketamin im Zusammenhang mit dem Tod des Schauspielers schuldig bekannt hatte. Bevor das Urteil vor einem Bundesgericht in Los Angeles verkündet wurde, entschuldigte er sich bei Perrys Familie. Er sagte: „Ich habe mich selbst enttäuscht. Es gibt keine Entschuldigung. Ich kann das Geschehene nicht rückgängig machen. Das weiß ich. Ich hätte ihn beschützen sollen, so wie es seine Mutter gesagt hat. Es tut mir unendlich leid.“