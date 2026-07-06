Stars Maya Hawke schlägt Wurzeln: Nur wenige Minuten vom Haus ihrer Mutter Uma Thurman entfernt

Maya Hawke - Stranger Things S5 premiere - Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 10:15 Uhr

Maya Hawke schlägt Wurzeln, nur wenige Minuten vom Haus ihrer Mutter Uma Thurman entfernt.

Maya Hawke hat ihr erstes eigenes Haus gekauft: nur wenige Gehminuten vom Zuhause ihrer Mutter Uma Thurman entfernt.

Die 27-Jährige beschrieb den Umzug als Gelegenheit, nach einem turbulenten Jahr endlich „Wurzeln zu schlagen“. Zu diesem Jahr gehörte auch ihre überraschende Hochzeit mit dem Musiker Christian Lee Hutson. Nun lebt Maya wieder in derselben Gemeinde im Bundesstaat New York, in der sie aufgewachsen ist, während sie gleichzeitig für die neue Fernsehadaption von ‚The God of the Woods‘ vor der Kamera steht. Die Schauspielerin und Sängerin, deren Eltern Uma Thurman und Ethan Hawke sind, heiratete Christian Lee Hutson kürzlich in einer privaten Zeremonie am Valentinstag in New York City. Im Gespräch mit ‚People‘ sagte Maya: „Ich habe mir gerade ein Haus gekauft, nur ein paar Straßen von meiner Mutter entfernt. Ich freue mich riesig, endlich Wurzeln schlagen zu können.“

Der Hauskauf fällt zeitlich mit den Dreharbeiten zu Netflix‘ Verfilmung von Liz Moores Bestseller ‚The God of the Woods‘ zusammen, die im Hudson River Valley sowie in den Adirondack Mountains entsteht. Maya übernimmt darin eine Rolle und baut damit ihre Karriere weiter aus, nachdem sie mit ihrer Darstellung der Robin Buckley in dem weltweiten Netflix-Erfolg ‚Stranger Things‘ ihren Durchbruch feierte. Die Produktion der fünften und zugleich letzten Staffel wurde Ende 2025 abgeschlossen; die Veröffentlichung wird mit großer Spannung erwartet. Die neue Serie basiert auf Liz Moores Bestsellerroman aus dem Jahr 2024. Maya spielt Judy Luptack, die erste Ermittlerin in einer von Männern dominierten Kriminalpolizei, die mit der Aufklärung des Verschwindens eines 13-jährigen Mädchens aus einem Sommercamp beauftragt wird. Kerry Condon übernimmt die Rolle von Alice Van Laar, der Mutter des vermissten Kindes.

Netflix beschreibt die Serie als „ein generationenübergreifendes Drama in den Adirondacks“, das die Geschichte der Familie Van Laar, gesellschaftliche Klassenunterschiede sowie das Verschwinden von Barbara Van Laar beleuchtet, ein Fall, der lange verborgene Geheimnisse ans Licht bringt. Über das Projekt sagte Maya: „Wir drehen in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin.“ Sie ergänzte: „Ich freue mich unglaublich, zu Hause zu sein und gleichzeitig einen Job zu machen, den ich liebe und der mir wichtig ist. Dadurch gerate ich nicht in diese Panikspirale, zu Hause zu sitzen und mich zu fragen: ‚Wann werde ich jemals wieder arbeiten?'“