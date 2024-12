Stars Meghan Trainor: Noch ein Baby!

Die Sängerin wünscht sich ein weiteres Baby.

Die 30-jährige Sängerin hat bereits die dreijährige Riley und den 17 Monate alten Barry mit Ehemann Daryl Sabara, und verriet nun, dass sie sich 2025 ein weiteres Kind wünscht. Sie erzählte USA Today: „Ich werde mehr Musik schreiben. Ich werde nichts veröffentlichen, von dem ich weiß, aber ich werde es wahrscheinlich tun. Oh, Gott. Aber ich würde gerne ein weiteres Baby machen und neue Babys und neue Musik schreiben.“

Meghan wurde 2014 mit der Veröffentlichung ihrer viralen Hit-Single ,All About That Bass‘ berühmt und veröffentlichte im Sommer 2024 ihr sechstes Studioalbum ,Timeless’. Die ,Too The Moon‘-Hitmacherin kehrte im Herbst auf die Bühne zurück, um das Album mit ihrer ersten Konzerttournee seit acht Jahren zu promoten, gab aber zu, dass sie, als sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war, befürchtete, ihre Karriere sei vorbei. Sie erzählte der Zeitung ,Sunday Mirror‘: „Als ich schwanger wurde, dachte ich: ,Ist meine Karriere vorbei, jetzt wo ich Mutter bin?‘ Ich dachte, ich könnte nicht beides machen. Aber dann habe ich ,Made You Look‘ veröffentlicht, und der Song wurde ein Riesenerfolg. Ich hatte das beste Jahr meiner Karriere nach meinem Baby – weil er mich inspirierte, die beste Version von mir zu sein.“ Sie fügte hinzu: „Jeden Morgen ging ich zu ihm, starrte ihn 45 Minuten lang an und dachte: ,Ich werde so gesund sein wie nie zuvor, so motiviert sein und die besten Songs schreiben, die ich je geschrieben habe. Ich werde mir den Arsch aufreißen, um dir zu zeigen, dass du alles haben kannst und deine Träume leben kannst.‘“