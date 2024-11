Film Melissa Barrera: Jahr nach Rausschmiss aus ,Scream’-Filmreihe war das härteste ihres Lebens

Melissa Barrera - Sep 2022 - Carmen premiere - Toronto Intl film festival - Canada - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2024, 11:00 Uhr

Melissa Barrera verriet, dass sie das Gefühl hatte, dass ihr Leben „vorbei“ sei, nachdem sie aus der ,Scream‘-Filmreihe gefeuert wurde.

Die 34-jährige Schauspielerin wurde von ihrer Hauptrolle als Sam Carpenter in der kultigen Horror-Reihe entlassen, nachdem sie die Rolle in ,Scream V‘ (2022) und ,Scream VI‘ (2023) spielte, da ihre Posts zur Unterstützung Palästinas von der Produktionsfirma Spyglass Media Group als antisemitisch eingestuft wurden.

Nachdem der Star aus dem siebten Teil der Filmreihe gefeuert wurde, verkündete Barrera, dass ihre Arbeitsangebote etwa „10 Monate lang“ ausgeblieben seien und ihr nur eine Handvoll „kleiner“ Rollen angeboten worden, die sie ablehnte, da sie ihre Arbeit „leidenschaftlich“ betreiben möchte. Die Darstellerin verriet in einem Gespräch mit ,The Independent‘: „Es ist das dunkelste und härteste Jahr meines Lebens gewesen und ich musste alles wieder neu bewerten. Es gab Zeiten, in denen ich das Gefühl hatte, mein Leben sei vorbei.“ Der Star fügte hinzu: „Es ist ungefähr 10 Monate lang still gewesen. Ich bekam immer noch hier und da Kleinigkeiten – ich werde nicht lügen und sagen, dass nichts mit dabei war – aber [die Botschaft] war immer so etwas wie: ‚Oh, sie hat wahrscheinlich keine Arbeit, deshalb sagt sie zu allem ja’. Ich habe [Rollen] bekommen, die mich nicht begeisterten, und ich war nie eine Person, die nur des Arbeitens wegen arbeiten wollte. Ich gebe so viel von mir selbst in die Schauspielerei, dass ich unglücklich wäre, wenn ein Teil von mir das Gefühl hat, dass es sich nicht lohnt.“