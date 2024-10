Stars Meryl Streep: Romanze in ‚Only Murders in the Building‘ rührte sie zu Tränen

Meryl Streep arriving at the 76th Primetime Emmy Awards LA SEpt 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2024, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin fand es sehr emotional, in ihrem Alter eine Liebesgeschichte spielen zu können.

Meryl Streep war tief bewegt, dass sie die Möglichkeit bekam, in ‚Only Murders in the Building‘ romantische Szenen zu spielen.

Die Figur der 75-jährigen Schauspielerin, Loretta Durkin, feierte ihr Debüt in der dritten Staffel der Krimi-Comedy-Serie und hat eine Liaison mit dem Alter Ego von Martin Short, Oliver Putnam. Laut dem ausführenden Produzenten John Hoffman hätte die ‚Der Teufel trägt Prada‘-Darstellerin nicht gedacht, dass sie jemals die „Chance“ bekommen würde, in ihren 70ern eine Romanze auf dem Bildschirm zu spielen.

Im Gespräch mit ‚Decider‘ erzählt John: „Ich erinnere mich an eine Nacht, in der wir in Episode fünf von Staffel drei auf der Fähre drehten. Wir drehten bis etwa zwei Uhr morgens in einer wunderschönen Nacht in Manhattan. Ich stieg am Steg aus und Meryl wartete mit Tränen in den Augen auf mich und sagte: ‚Ich musste einfach hier warten, bis du von der Fähre kommst, um mich zu bedanken. Und ich fragte: ‚Was?‘ Und sie sagte: ‚Ich habe gerade eine Szene gespielt, von der ich wirklich dachte, dass ich nie die Chance dazu haben würde. In diesem Alter mit dieser Band romantische Szenen zu spielen, ist einfach das Größte überhaupt.’“

Der Drehbuchautor lobt die beiden Schauspieler für die „Magie“, die sie „zusammen erschaffen“ und fügt hinzu: „Ich fühlte mich natürlich wie der glücklichste Kerl der Welt, sie in der Nähe eines Sets zu haben, an dem ich war. Das war also eines der erfreulichsten Dinge. Und ich dachte immer wieder: ‚Ich hoffe, die Welt verliebt sich in dieses Paar, so wie wir alle es tun.‘“