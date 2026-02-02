Film Meryl Streep soll Joni Mitchell spielen

Meryl Streep arriving at the 76th Primetime Emmy Awards LA SEpt 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin wird laut Musikmogul Clive Davis in die Rolle der legendären Singer-Songwriterin schlüpfen.

Meryl Streep wird Joni Mitchell laut Musikmogul Clive Davis in einem neuen Biopic verkörpern.

Schon seit Längerem kursieren Gerüchte, dass die Oscar-Preisträgerin für die Hauptrolle in einem Film über die Musiklegende im Gespräch ist. Das Projekt wird von dem ehemaligen Musikjournalisten und heutigen Regisseur Cameron Crowe realisiert – und nun scheint Davis die prominente Besetzung bestätigt zu haben.

Wie ‚Rolling Stone‘ berichtet, machte Davis diese Enthüllung am Samstagabend (1. Februar) während seiner jährlichen Pre-Grammy-Party in Los Angeles. Demnach betrat der Musikindustrie-Veteran die Bühne, um seine prominenten Gäste zu begrüßen. Als er Joni Mitchell willkommen hieß, erklärte er, sie werde in Crowes Biopic von Streep dargestellt.

Streep wird bereits seit 2024 als Kandidatin für die Rolle gehandelt, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Auch Anya Taylor-Joy wurde mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Berichten zufolge könnte sie eine jüngere Version der Sängerin auf der Leinwand spielen. Crowe arbeitet seit vielen Jahren an dem Film und deutete kürzlich an, dass die Produktion 2026 beginnen soll.

In einem Interview mit der Zeitung ‚New York Times‘ im Jahr 2025 wurde er nach seiner Freundschaft mit Mitchell gefragt. Der Regisseur antwortete: „Ich bin mit Joni Mitchell befreundet. Mit Stolz. Im besten Sinne. Sie war mein bestes Interview bei ‚Rolling Stone‘. Das Interview von 1979, das wir führten, als sie das Album ‚Mingus‘ veröffentlichte, war mit Abstand das beste Interview, das ich dort gemacht habe.“

Als man ihn nach Details zu seinem Biopic drängte, erklärte Crowe: „Wir werden es nächstes Jahr machen. Viel kann ich dazu noch nicht sagen. Bald werde ich konkreter darüber sprechen können, wer mitspielt und wie wir es umsetzen und all das.“