Film Zendaya: Die ‚Dune‘-Filme bedeuten mir sehr viel

Zendaya - April 2024 - Famous - Challengers UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 11:00 Uhr

Zendaya sagt, die 'Dune'-Filme bedeuten ihr sehr viel.

Zendaya fühlt sich „sehr dankbar“, Teil der ‚Dune‘-Reihe zu sein.

Die 29-jährige Schauspielerin hat in allen drei ‚Dune‘-Filmen die Rolle der Chani gespielt und gibt zu, dass das Projekt in den letzten Jahren ein großer Teil ihres Lebens war. Die Schauspielerin, die im neuen Film an der Seite von Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy und Javier Bardem zu sehen ist, sagte gegenüber ‚People‘: „Ich bin so aufgeregt. Ich meine, dieser Film oder diese Filme haben mir im Laufe der Jahre so viel bedeutet. Ich konnte buchstäblich meine gesamten Zwanziger damit verbringen, an ihnen zu arbeiten, und deshalb haben sie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen – genauso wie all diese Menschen. Also bin ich sehr aufgeregt und sehr dankbar, ein Teil davon zu sein.“ Zendaya gab auch einen Einblick in die Rolle von Florence Pugh in ‚Dune: Part Three‘: „Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber sie ist absolut phänomenal. Ihr müsst einfach selbst sehen, was passiert, denn es ist eine ziemliche Reise.“

Zuvor betonte Zendaya außerdem, dass sie nie einen festen Karriereplan hatte. Dennoch gestand sie, dass sie sich vorstellen kann, irgendwann Regie zu führen. Im Gespräch mit ‚Interview Magazine‘ erklärte sie: „Ich habe nicht unbedingt einen Plan. Ich habe nie wirklich gedacht: ‚Das muss ich bis dann machen und das bis dann.‘ Ich möchte einfach die Dinge tun, die mich glücklich machen, mir Freude bringen und mich als Künstlerin und als Mensch erfüllen.“ Zendaya möchte außerdem von ihren Co-Stars lernen: „Wenn ich nicht selbst spiele, bin ich direkt dabei und versuche zu lernen. Ich gehe herum und frage unsere Crewmitglieder: ‚Was macht ihr heute? Könnt ihr mir das erklären?‘ Wir haben echte Profis dabei. Die Hoffnung ist, dass ich eines Tages selbst die Dinge erschaffen kann, die ich sehen möchte.“