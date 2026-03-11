Musik Metallica reagieren auf Fan-Frust über Ticketkauf für ‚Life Burns Faster‘-Residency

Metallica Helping Hands concert December 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 19:00 Uhr

Metallica haben auf den Frust vieler Fans über den Ticketkauf für ihre ‚Life Burns Faster‘-Residency in der Las Vegas Sphere reagiert.

Die Band räumte ein, dass der Kaufprozess „oft frustrierend und nicht immer reibungslos“ gewesen sei, nachdem die Nachfrage nach den Shows Rekordhöhen erreicht hatte. In einer Erklärung auf ihrer Website bedankte sich die Band außerdem für die enorme Resonanz auf die geplante 24-Shows-Reihe.

Metallica erklärten: „Wir sind euch allen unglaublich dankbar für diese überwältigende Reaktion … Wir können kaum glauben, dass wir dort dank euch und einer rekordverdächtigen Woche 24 großartige Abende auf der Bühne erleben werden.“ Weitere Termine sollen „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht hinzugefügt werden. Die Band erklärte jedoch, dass sie an Verbesserungen für zukünftige Ticketverkäufe arbeite. Sie schrieben: „Wir hören euch laut und deutlich, dass der Ticketkaufprozess oft frustrierend und nicht immer reibungslos war. Wir arbeiten mit unseren Partnern daran, diese Erfahrung zu verbessern und beim nächsten Mal Lösungen anzubieten.“

Metallica rieten Fans außerdem, keine Tickets von Wiederverkäufern zu kaufen, sondern ausschließlich über offizielle Anbieter wie ‚Ticketmaster‘, ‚Superfan Live‘, ‚Vibee‘ und ‚Tixr HQ‘. Ursprünglich hatte die Band nur acht Konzerte angekündigt, später wurden jedoch 16 weitere hinzugefügt. Die Residency beginnt am 1. Oktober 2026 und läuft bis März 2027. Die Shows folgen dem sogenannten „No Repeat Weekend“-Konzept, bei dem die Konzerte am Donnerstag und Samstag jeweils völlig unterschiedliche Setlists haben.