Musik Metallica: Sie sind bei Black Sabbaths letztem Konzert mit dabei

Metallica - Hamburg May 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 09:00 Uhr

Die Band kann "es kaum erwarten", Black Sabbath bei ihrem allerletzten Konzert zu begleiten.

Metallica „können es kaum erwarten“, Black Sabbath bei dem allerletzten Konzert der Band zu begleiten.

Die ‚Nothing Else Matters‘-Hitmacher, die aus den Bandmitgliedern James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo bestehen, gehören zu den Heavy-Metal-Bands, die im Juli nach Villa Park in Aston, im Zentrum von Birmingham, reisen, um dort bei der letzten Show der legendären Musikgruppe aufzutreten.

Vor dem ganztägigen Wohltätigkeits-Event in seiner Heimatstadt, bei dem Ozzy Osbourne mit der ursprünglichen Besetzung von Black Sabbath, mit den Mitgliedern Geezer Butler, Tony Iommi und Bill Ward, wiedervereint sein wird, können sich Fans auf Shows von Metal-Bands wie Alice in Chains, Pantera und Slayer freuen. Metallica erklärten, dass ihre Bewunderung für Sabbath „tief sitzen“ würde. Die Musiker verkündeten auf X: „Unsere Bewunderung für @BlackSabbath sitzt tief und wir können es kaum erwarten, am 5. Juli in Birmingham in England mit ihnen zusammen bei „Back to the Beginning: The Final Show“ zu spielen!“ Black Sabbath wurden im Jahr 1968 in Aston gegründet und Tony verriet zuvor, dass es „nur angemessen“ sei, dass die Musiker dort ihre allerletzte Show spielen werden.