Musik Metallica will beim Super Bowl 2026 in San Francisco auftreten

Lars Ulrich - Copenhagen 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 18:00 Uhr

Metallica wollen in der Halbzeitshow des Super Bowl 2026 auftreten, verriet jetzt Schlagzeuger Lars Ulrich.

Metallica interessiert sich für einen Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl 2026 – das verriet Schlagzeuger Lars Ulrich.

Der 61-jährige Musiker erklärte, dass die ‚Enter Sandman‘-Rocklegenden gerne in der begehrten Show auftreten würden, da das NFL-Finale nächstes Jahr in ihrer Heimatstadt San Francisco stattfindet.

Auf die Frage nach der Möglichkeit eines Auftritts antwortete Lars in der ‚The Howard Stern Show‘ auf ‚SiriusXM‘: „F*** ja, natürlich würden wir das machen.“ Nicht nur, weil es der Super Bowl ist, sondern auch, weil es ein wahr gewordener Traum für die Band wäre, in San Francisco aufzutreten. „Als jemand, der San Francisco seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt repräsentiert und unsere Liebe zur Bay Area lautstark verkündet hat, wäre das der richtige Ort“, fügte Ulrich hinzu. „Letztlich liegt die Entscheidung aber nicht bei uns.“

Berichten zufolge befindet sich Metallica außerdem in Gesprächen über eine Residency in der Las Vegas Sphere im Jahr 2026 – und Lars wies diese Gerüchte nicht zurück. Er sagte: „Ich werde nichts bestätigen, weil es nichts zu bestätigen gibt. Aber ich werde es auch nicht dementieren, weil wir alle große Fans dieser Location sind.“ Manager und Produktionsteams seien bereits vor Ort gewesen, um sich alles anzusehen. In Erwägung ziehen die Rocker eine temporäre Residenz also auf jeden Fall. Aber: „Nichts ist beschlossen oder genehmigt. Es ist etwas, das wir vielleicht nach der Tour 2026 machen.“