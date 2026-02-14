Film Michael B. Jordan: ‚Chadwick Boseman war bei mir‘ am Set von ‚Sinners‘

Michael B Jordan - Creed III - UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2026, 10:00 Uhr

Michael B. Jordan: 'Chadwick Boseman war bei mir' am Set von 'Sinners'.

Michael B. Jordan hatte das Gefühl, dass Chadwick Boseman am Set von ‚Sinners‘ bei ihm war.

Michaels ‚Black Panther‘-Co-Star Chadwick starb 2020 im Alter von 43 Jahren nach einem geheimen Kampf gegen Krebs. Michael verriet, dass er und Regisseur Ryan Coogler sich bei der Arbeit an dem für 2025 Oscar-nominierten Film ‚Sinners‘ von ihrem verstorbenen Freund inspirieren ließen. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Michael während der Ehrung als ‚Outstanding Performer of the Year‘ beim Santa Barbara International Film Festival: „Ich habe diesen Mann so sehr geliebt, und es macht mich jedes Mal traurig, wenn ich daran denke, dass ich nie wieder mit ihm arbeiten kann.“

Michael, der für seine Doppelrolle als Zwillingsbrüder Smoke und Stack in Cooglers Vampir-Epos ‚Sinners‘ erstmals für den Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert wurde, erklärte weiter, wie er und Coogler Boseman am Set gewissermaßen „mitnahmen“. Er sagte: „Ich erinnere mich, dass Coogs und ich zwischen zwei Einstellungen ein kurzes Gespräch führten, und er sagte – nicht wortwörtlich, aber sinngemäß: ‚Was würde Chad tun?‘ Ich sah ihn kurz an und dachte: ‚Alles klar, sag nichts mehr.‘ Ich wusste genau, was er meinte. Das hat mich angetrieben, mir einen zusätzlichen Gang gegeben. Also ja, Chadwick war bei mir. Er ist immer bei mir.“

Jordan und Coogler verbindet eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die 2013 mit ‚Fruitvale Station‘ begann und auch das ‚Creed‘-Franchise umfasst. Zudem stellte Michael klar, dass es einen vierten Teil geben wird. Er sagte zum Publikum: „Es wird definitiv einen ‚Creed IV‘ geben, ganz sicher.“