Film Michael B. Jordan schrieb Tagebucheinträge für ‚Sinners‘- Zwillinge

Michael B Jordan - March 2026 - Avalon - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 18:00 Uhr

Michael B. Jordan schrieb Tagebucheinträge aus der Perspektive seiner Figuren in ‚Sinners‘.

Der 39-jährige Star gewann am Sonntag (15. März) bei den Academy Awards den Oscar als Bester Hauptdarsteller für seine Doppelrolle als die Smokestack-Zwillinge in Ryan Cooglers Horrorfilm. Er verriet nun, dass er sehr ins Detail ging, um eine Hintergrundgeschichte für seine Alter Egos zu entwickeln.

„Ich versuche, von der frühesten Erinnerung auszugehen, die ich mir vorstellen kann, und schreibe dann bis zur ersten Seite des Drehbuchs“, sagte Michael backstage bei der Zeremonie in Los Angeles gegenüber ‚Deadline‘. „Das gibt mir die Möglichkeit herauszufinden, woher sie kommen, und das beeinflusst viele ihrer Entscheidungen.“ Außerdem wollte er bewusst zwei verschiedene emotionale Hintergründe für die beiden Charaktere schaffen. „Smoke ist ruhig, er ist ein Beschützer, und Stack ist ein bisschen leichter und unbeschwerter, ein bisschen ein glatter Redner und ein Unruhestifter. Also habe ich einfach versucht, unterschiedliche Perspektiven zu etablieren.“

Coogler erklärte, dass der ‚Creed‘-Star die erste Person war, die ihm in den Sinn kam, als er die Idee für den Film entwickelte – der vier Oscars gewann. Der 39-jährige Filmemacher sagte: „Sobald ich mir vorgestellt habe, wie diese beiden Figuren sein würden, wusste ich, dass ich Mike anrufen musste.“

In seiner Dankesrede würdigte Michael die fünf anderen schwarzen Schauspieler, die zuvor den Oscar als Bester Hauptdarsteller gewonnen haben – Sidney Poitier, Denzel Washington, Forest Whitaker, Jamie Foxx und Will Smith. Er sagte: „Ich stehe hier wegen der Menschen, die vor mir gekommen sind, und unter diesen Giganten, diesen Größen, meinen Jungs zu sein … Ich möchte allen in diesem Raum und allen zu Hause dafür danken, dass sie meine Karriere unterstützen. Ich weiß, ihr wollt, dass es für mich gut läuft, und ich will das auch, weil ihr auf mich gesetzt habt.“

Der ‚Just Mercy‘-Star verriet außerdem, dass er und Coogler sich am Set von ‚Sinners‘ vom verstorbenen ‚Black Panther‘-Star Chadwick Boseman inspirieren ließen. Beim Santa Barbara International Film Festival im vergangenen Monat erinnerte sich Michael: „Es war früh während der Dreharbeiten – vielleicht in den ersten zwei Wochen – und es war der erste Tag, an dem ich zwischen beiden Zwillingen wechseln musste, immer wieder hin und her. Wir versuchten herauszufinden, wer zuerst dran ist, Smoke oder Stack.“ Er führte zwischendurch viele Gespräche, ließ seinen Akzent fallen und sprach für einen Moment ganz als Michael. Danach wieder in seine Rollen hineinzufinden, sei aber gar nicht so leicht gewesen. Er habe daraufhin Inspiration bei dem verstorbenen Marvel-Star gesucht. „Ich erinnere mich, dass Coogs und ich zwischen zwei Einstellungen ein Gespräch unter vier Augen hatten, und er sagte, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß: ‚Was würde Chad tun?‘ Ich sah ihn kurz an und sagte: ‚Alles klar, sag nichts mehr.‘ Ich wusste genau, was er meinte. Das hat mich angetrieben und mir noch einen Gang mehr gegeben. Also ja, Chadwick war bei mir. Er ist immer bei mir.“