Film Michael J. Fox: Crispin Glover sorgte für Unruhe am ‚Zurück in die Zukunft‘-Set

Bang Showbiz | 16.10.2025, 14:00 Uhr

Crispin Glover hat am Set des Films ‚Zurück in die Zukunft‘ „Reibereien verursacht“.

Der 64-jährige Schauspieler spielte Marty McFly in dem legendären Science-Fiction-Blockbuster von 1985, und Fox behauptet nun, Glover – der seinen Filmvater George McFly spielte – habe für Spannungen gesorgt, indem er seine Rolle eigenmächtig interpretierte.

In seinen neuen Memoiren ‚Future Boy‘ schreibt Fox: „Niemand steckt Crispin in eine Schublade. […] Als George McFly hatte Crispin seine eigenen Vorstellungen davon, wie und wo sich seine Figur bewegen sollte.“ Fox erzählte, wie Glover (61) während der Dreharbeiten zu einer Dialogszenen nicht auf seiner Position bleiben wollte. „Als Crispin sich der Kamera näherte, sollte er in einer Spur zwischen der Wäscheleine und mir bleiben. Aber Crispin hatte andere Pläne. Ich vermute, dass er George als einen Wanderer sah, einen Freigeist, der sich nach dem Zufallsprinzip bewegte – in diesem Fall senkrecht zur Kamera.“ Fox fügte hinzu, dass die Crew einen „Miniatur-Kral aus Sandsäcken und C-Ständern“ gebaut habe, um Crispin dazu zu zwingen, sich an die Vorgaben der Aufnahme zu halten“.

Trotzdem betonte Fox, dass er „es geliebt habe, mit dem Willard-Star zu arbeiten“. Über Glover sagte er: „Sein Talent war unbestreitbar, auch wenn seine Methoden manchmal zu Reibereien führten. Dennoch respektierte ich, wie er George treu blieb (so wie er ihn verstand und verkörperte). Ich kannte Crispin Glover schon vor Zurück in die Zukunft. Ich würde jedoch nicht sagen, dass ich darauf vorbereitet war, mit ihm zu spielen – darauf kann man sich unmöglich vorbereiten.“