Film Michael Keaton: Beetlejuice sollte kleinere Rolle spielen

Michael Keaton Emmy awards Sept 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 12:00 Uhr

Michael Keaton wollte nicht, dass Beetlejuice die Hauptfigur in ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ ist.

Der 72-jährige Hollywood-Star übernimmt die ikonische Rolle in der kommenden Fortsetzung des Horrorkomödien-Klassikers von 1988 erneut, doch bevor er dem Comeback zustimmte, wollte er sicherstellen, dass Beetlejuice die Geschichte nicht steuert.

Der Schauspieler erzählte jetzt gegenüber ‚GQ‘: „Die Idee war, nein, nein, nein, man kann es nicht mit Beetlejuice füllen, das wird es killen.“ Er fügte hinzu: „Ich denke, der Beetlejuice-Charakter treibt die Geschichte nicht so sehr voran wie im ersten Teil. Er ist in diesem Film mehr Teil des Handlungsstrangs als im ersten Teil, was dem geschuldet ist, dass dieses Ding dazukommt und den Film steuert.“ Keaton sagte aber, dass Tim Burtons Figur „krank“ bleibe. Keaton sagte: „Er ist ein Ding. Er ist mehr ein Ding als ein Er oder eine Sie, er ist eher ein Es. Und ich sage nicht Es, um politisch korrekt zu sein. Ich sah es einfach mehr als eine Kraft. Ich meine, es gibt definitiv eine starke männliche Energie, eine dumme männliche Energie, die ich liebe. Du willst das nicht anfassen, weil es nicht so ist, dass du sagst: ‚Nun, es ist ein neues Jahr und dieses Ding würde sich jetzt so verhalten.‘“

Burton enthüllte kürzlich, dass der ‚Jack Frost‘-Star „von einem Dämon besessen“ war, als er wieder in die Rolle schlüpfte. Auch der 65-jährige Regisseur und seine Co-Stars fanden es surreal, dass er nach 36 Jahren wieder in sein Alter Ego zurücksprang, als wäre es gestern gewesen. Der ‚Edward mit den Scherenhänden‘-Filmemacher verriet dem ‚Empire‘-Magazin: „Es war, als wäre er von einem Dämon besessen, weil er einfach wieder in ihn hineinsprang.“ Catherine O’Hara (Delia Deetz) sagte: „Es war verrückt. Wahnsinn.“ Jenna Ortega (Astrid Deetz) stimmte zu: „Es war, als wäre gerade ein Tier mit einer Waffe in den Raum gekommen. Zu sehen, wie er sich physisch verändert und auftaucht und Michael Keaton weg ist, und dass ich es mit diesem Beetlejuice-Typen zu tun habe… Es hat mich umgehauen.“