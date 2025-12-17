Stars Michelle und Barack Obama wollten Rob Reiner treffen

Rob Reiner - DECEMBER 2013 - The Wolf of Wall Street Premiere NYC - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 09:00 Uhr

Michelle und Barack Obama wollten Rob Reiner treffen.

Michelle und Barack Obama wollten sich am Tag seines Todes mit Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele treffen.

Der Filmemacher und seine Frau wurden beide am Sonntag (14. Dezember) tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden – an dem Tag, an dem ein Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten und der ehemaligen First Lady geplant war. Bei einem Auftritt in der Show ‚Jimmy Kimmel Live!‘ sagte Michelle: „Wir kannten sie seit sehr, sehr vielen Jahren, und wir wollten sie an diesem Abend treffen.“

Barack Obama hatte zuvor in den sozialen Medien eine bewegende Würdigung des gefeierten Filmemachers veröffentlicht. Der ehemalige Präsident schrieb auf X: „Michelle und ich sind zutiefst erschüttert über den tragischen Tod von Rob Reiner und seiner geliebten Frau Michele. Robs Leistungen in Film und Fernsehen haben uns einige unserer wertvollsten Geschichten auf der Leinwand geschenkt. Doch hinter all den Geschichten, die er schuf, stand ein tiefes Vertrauen in das Gute im Menschen – und ein lebenslanges Engagement, diesen Glauben in die Tat umzusetzen.“

Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich in den sozialen Medien zu der Tragödie. Der milliardenschwere Geschäftsmann schrieb auf der Plattform Truth Social: „Rob Reiner, ein gequälter und kämpfender, aber einst sehr talentierter Filmregisseur und Comedy-Star, ist zusammen mit seiner Frau Michele verstorben – Berichten zufolge aufgrund der Wut, die er bei anderen durch seine massive, unbeugsame und unheilbare Erkrankung verursacht hat, eine geistig lähmende Krankheit namens TRUMP-DERANGEMENT-SYNDROM, manchmal auch TDS genannt. Er war dafür bekannt, Menschen mit seiner rasenden Obsession gegenüber Präsident Donald J. Trump in den Wahnsinn getrieben zu haben […].“ Nick Reiner, der 32-jährige Sohn des Paares, soll formell wegen des Mordes an seinen Eltern angeklagt werden.