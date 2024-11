Stars Mick Schumacher: So sehr leidet er seit Michaels Unfall

Mick Schumacher of Mercedes-AMG Petronas F1 Team in Holland August 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 14:00 Uhr

Mick Schumacher vermisst seinen Vater schmerzlich.

Das merkt man dem 25-Jährigen an, der es als Rennfahrer für Haas und als Ersatzfahrer für Mercedes wie sein Vater Michael Schumacher in die Formel 1 geschafft hat. Rat und Beistand bekommt der junge Mann von seinem Papa aber nicht mehr, der im Dezember 2013 einen schweren Ski-Unfall erlitt und seitdem als Pflegefall gilt. So sehr leidet Sohn Mick noch immer darunter.

„Ich musste lernen, auf eigenen Füßen zu stehen“, sagt der junge Mick nun in dem Buch ‚Inside Mercedes F1‘, das vom Mercedes F1-Team Anfang November veröffentlicht wurde. Er sei schon immer widerstandsfähig gewesen und würde mit der Situation umgehen – aber eben nicht ohne Schmerz. Trotzdem ist Mick dankbar für die Zeit, die er mit seinem Vater hatte, und die Ratschläge, die dieser ihm geben konnte. „Einmal habe ich bei einem Kartrennen sehr spät in einer Kurve gebremst und viel Zeit gewonnen. Als ich ihm davon erzählte, sagte er: ‚Schön, aber du hättest in jeder Kurve so bremsen sollen!‘“

Über den tatsächlichen Gesundheitszustand von Michael Schumacher ist wenig bekannt. In der offiziellen, von der Familie unterstützten Dokumentation „Schumacher“ von 2021 sprach die Familie zum ersten Mal offen darüber. Auch wenn keine Details genannt wurden, war aus Micks Aussage, dass er seine Karriere und die F1 aufgeben würde, um dafür noch einmal mit seinem Vater darüber sprechen zu können, aber viel herauszulesen.