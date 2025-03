Stars Mike Tyson würdigt George Foreman

Mike Tyson - August 2024 - Famous - Paul v Tyson Press Conference BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2025, 15:30 Uhr

Mike Tyson ist einer der Ersten, der George Foreman einen Nachruf schreibt, nachdem dieser im Alter von 76 Jahren gestorben ist.

Der zweifache Boxweltmeister im Schwergewicht und Olympiasieger starb „friedlich“ im Kreise seiner Familie und sein Boxkollege Mike meldete sich auf X, um ihm Tribut zu zollen.

„Beileid an die Familie von George Foreman. Sein Beitrag zum Boxen und darüber hinaus wird nie vergessen werden.“ NBA-Star Scottie Pippen schrieb: „Ruhe in Frieden, George Foreman. Dein Vermächtnis lebt weiter, Champion.“ Der Präsident des World Boxing Council, Mauricio Sulaiman, teilte ebenfalls einige Worte: „Eine traurige Nachricht zu erhalten, ist ein Moment, der ein Leben lang in Erinnerung bleibt. Der große George Foreman ist verstorben Legendärer Boxchampion, lebensverändernder Prediger, Ehemann, Vater, Ur- und Urgroßvater und der beste Freund, den man haben kann. Sein Andenken ist nun ewig, möge Big George in Frieden ruhen.“ Bob Arum, ein führender Boxpromoter und Vorsitzender von Top Rank, sagte: „George war nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie ein großartiger Freund. Wir haben ein Familienmitglied verloren und sind absolut am Boden zerstört.“

In einer Erklärung auf Instagram hatte Foremans Familie mitgeteilt: „Unsere Herzen sind gebrochen. In tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten George Edward Foreman Sr. bekannt, der am 21. März 2025 friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben ist. Als frommer Prediger, hingebungsvoller Ehemann, liebevoller Vater und stolzer Ur- und Urgroßvater lebte er ein Leben, das von unerschütterlichem Glauben, Demut und Zielstrebigkeit geprägt war. Ein Menschenfreund, ein Olympionike und zweifacher Weltmeister im Schwergewicht. Er wurde zutiefst respektiert – eine Kraft für das Gute, ein Mann der Disziplin, der Überzeugung und ein Beschützer seines Vermächtnisses, der unermüdlich kämpfte, um seinen guten Namen zu bewahren – für seine Familie.“

Foreman zeugte zwölf Kinder, die Töchter Natalia, Leola, Michi, Isabella, Courtney, Georgetta und Freeda (die 2019 starb), sowie fünf Söhne, die alle George Edward Foreman heißen. Er hinterlässt seine fünfte Frau Mary Joan Martelly, die er 1985 heiratete, und seine Kinder.