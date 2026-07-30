Stars Mila Kunis genießt ihre Rolle als Co-Moderatorin bei ‚Live with Kelly and Mark‘

Mila Kunis attends the Los Angeles Premiere of Goodrich 2024 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 10:15 Uhr

Mila Kunis genießt ihre Rolle als Co-Moderatorin bei 'Live with Kelly and Mark'.

Mila Kunis hatte nach eigenen Angaben großen Spaß daran, als Co-Moderatorin der TV-Show ‚Live with Kelly and Mark‘ einzuspringen.

Die 42-jährige Schauspielerin vertrat in der neuesten Ausgabe der langjährigen Talkshow Kelly Ripa und verriet, dass die Erfahrung für sie etwas völlig Neues gewesen sei. Der Hollywood-Star, der mit Schauspieler Ashton Kutcher verheiratet ist, sagte in der Sendung: „Ich muss euch sagen: Ich bin normalerweise nie auf dieser Seite. Und jetzt, wo ich die Macht habe, über alles zu sprechen, worüber ich möchte… das ist eigentlich zu viel Macht für einen einzigen Menschen.“

Anschließend verriet Mila, dass ihr 48-jähriger Ehemann Ashton Kutcher sie hinter den Kulissen unterstützte. Die Schauspielerin sagte: „Ich liebe es, dass ihr alle überrascht wart, als ich erwähnt habe, dass mein Mann hinter der Bühne ist. Ja, Leute, er ist wirklich da.“ Dann zeigte sie auf Ashton, der neben der Bühne stand, und sagte lachend: „Da ist er! Er ist gerade total glücklich. Hi, Schatz!“

Mila übernahm die Moderation, weil Kelly Ripa sich derzeit von einer Zahnfleischtransplantation erholt. Die 55-jährige Moderatorin fehlte in den Sendungen dieser Woche. Ihr Ehemann und Co-Moderator Mark Consuelos sprach kürzlich über ihren Gesundheitszustand. Er erklärte: „Es gibt eine ganze Liste von Dingen, die sie nicht tun darf. Sie soll möglichst nicht sprechen, nur weiche Nahrung essen, nichts mit einem Strohhalm trinken und die Operationsstelle nicht kontrollieren, also auch nicht die Lippe herunterziehen.“ Weiter erzählte er: „Gestern Abend fragte sie mich: ‚Kannst du mal nachsehen?‘ Und ich antwortete: ‚Ich ziehe deine Lippe ganz sicher nicht herunter.'“

Eine Zahnfleischtransplantation wird durchgeführt, um zurückgehendes oder dünner werdendes Zahnfleisch zu behandeln und das Risiko schwerer Zahnfleischerkrankungen zu verringern. Mark berichtete außerdem, dass Kellys Zahnarzt ihr den Eingriff bereits vor fünf Jahren empfohlen habe. „Damals sagte der Zahnarzt: ‚In etwa fünf Jahren solltest du das machen.‘ Und Kelly antwortete: ‚Ich wusste gar nicht, dass ich in fünf Jahren überhaupt noch auf Sendung sein werde.'“